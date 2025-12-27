أشاد كريستيان فييري أسطورة الكرة الإيطالية، ونجم نادي إنتر ميلان السابق، بقدرات راسموس هويلوند لاعب فريق نابولي، مشيرًا إلى أنه قد يكون من بين أفضل 5 مهاجمين في العالم.

وقال فييري في تصريحات عبر صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "أعتبر هويلوند من بين أفضل خمسة مهاجمين في العالم، فهو قادر على تسجيل الأهداف، كما يجيد أيضاً الهجوم من العمق وإرهاق المدافعين".

وأضاف: "يمتلك قدماً يسرى قوية، ويجيد ضربات الرأس، ويتمتع بقوة بدنية هائلة، باختصار، يمتلك كل المقومات".

وأوضح: "ليس من السهل انتزاع مكانه منه، ولكن لا بد من القول إن لوكاكو يعرف كيف يجعل بقية زملائه يقدمون أداءً جيداً أيضاً، الفريق بحاجة إلى كليهما، لكن قرار من يلعب في التشكيلة الأساسية يعود إلى كونتي وحده، إنها معضلة كبيرة عليه حلها".

وتابع: "لم يكن على أنطونيو كونتي أن يتعافى، فهو لم يفقد مستواه أبدًا، إنه دائمًا ما يُسيطر على كل شيء، حتى في أصعب اللحظات، صحيح أن نابولي خسر مباريات، بعضها بفارق كبير، لكن هذا طبيعي، خاصةً في دوري أبطال أوروبا".

وأتم: "لم يكن هناك داعٍ لرفع صوته في اللحظات الصعبة، ولم يكن هناك جدوى من الظهور على التلفاز للشكوى، كونتي بطلٌ في دكة البدلاء، وإذا وُجدت مشاكل، فعليه ببساطة حلّها، وهذا ما فعله، لقد صحّح الأخطاء، والآن لديه لقبٌ آخر".