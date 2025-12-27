المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

0 0
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 0
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس مصر
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 0
14:30
القناة

القناة

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

1 2
14:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

أسطورة إيطاليا: هويلوند من بين أفضل 5 مهاجمين في العالم.. وعودة لوكاكو معضلة على كونتي حلها

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:36 م 27/12/2025
راسموس هويلوند مهاجم نابولي

راسموس هويلوند مهاجم نابولي

أشاد كريستيان فييري أسطورة الكرة الإيطالية، ونجم نادي إنتر ميلان السابق، بقدرات راسموس هويلوند لاعب فريق نابولي، مشيرًا إلى أنه قد يكون من بين أفضل 5 مهاجمين في العالم.

وقال فييري في تصريحات عبر صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "أعتبر هويلوند من بين أفضل خمسة مهاجمين في العالم، فهو قادر على تسجيل الأهداف، كما يجيد أيضاً الهجوم من العمق وإرهاق المدافعين".

وأضاف: "يمتلك قدماً يسرى قوية، ويجيد ضربات الرأس، ويتمتع بقوة بدنية هائلة، باختصار، يمتلك كل المقومات".

وأوضح: "ليس من السهل انتزاع مكانه منه، ولكن لا بد من القول إن لوكاكو يعرف كيف يجعل بقية زملائه يقدمون أداءً جيداً أيضاً، الفريق بحاجة إلى كليهما، لكن قرار من يلعب في التشكيلة الأساسية يعود إلى كونتي وحده، إنها معضلة كبيرة عليه حلها".

وتابع: "لم يكن على أنطونيو كونتي أن يتعافى، فهو لم يفقد مستواه أبدًا، إنه دائمًا ما يُسيطر على كل شيء، حتى في أصعب اللحظات، صحيح أن نابولي خسر مباريات، بعضها بفارق كبير، لكن هذا طبيعي، خاصةً في دوري أبطال أوروبا".

وأتم: "لم يكن هناك داعٍ لرفع صوته في اللحظات الصعبة، ولم يكن هناك جدوى من الظهور على التلفاز للشكوى، كونتي بطلٌ في دكة البدلاء، وإذا وُجدت مشاكل، فعليه ببساطة حلّها، وهذا ما فعله، لقد صحّح الأخطاء، والآن لديه لقبٌ آخر".

مباراة نابولي القادمة
الدوري الإيطالي نابولي هويلوند

مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
برايتون

برايتون

48

أرسنال يتقدم على برايتون بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
السنغال

السنغال

0 0
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

47

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
الأهلي

الأهلي

1 0
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

48

نهاية الشوط الأول.. بتقدم الأهلي على المصرية للاتصالات بهدف دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
