مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 1
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 1
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 1
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

1 1
17:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

1 1
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

دي روسي: أحترم جماهير روما.. وسأكون سعيدًا إذا سجلنا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:59 م 27/12/2025
دي روسي

دانييلي دي روسي

تحدث دانييلي دي روسي، المدير الفني لنادي جنوى، عن مباراة الفريق المقبلة أمام روما، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويستضيف نادي روما نظيره جنوى ضمن منافسات الجولة الـ17 من مواجهات الدوري الإيطالي، حيث يسعى الثنائي لتحقيق نتيجة إيجابية.

تصريحات دي روسي

استهل دانييلي دي روسي، مدرب جنوى، تصريحاته: "نترك كرة القدم جانبًا في الحياة العادية، كان هناك الكثير من الحديث عن المباراة، وربما أكثر مما ينبغي قليلًا، إنها مباراة ضد فريق، وقد شرحت بالفعل مدى أهميتهم بالنسبة لي، إنكار ذلك، أو جعله نوعًا من المحظورات، سيكون أمرًا سخيفًا".

وأضاف: "أريد أن أترك انطباعًا جيدًا، لكن لا توجد رغبة في الانتقام، أنا وجهازي الفني نستيقظ كل يوم بهدف واحد فقط، إنقاذ جنوى، هذه هي مهمتنا الوحيدة".

وأكمل: "لا أحب اللاعبين الذين يغيرون الفرق 20 مرة ثم لا يحتفلون أبدًا، احترامًا، سيتوجب علي أن أتحلى ببعض الهدوء، لكنني سأكون سعيدًا إذا سجلنا أهدافًا".

وأتم: "احترام جماهير روما لي جاء لأنني لم أكذب عليهم يومًا، إذا كان عليّ أن أوبخ اللاعبين في الملعب، لم أسكت، وإذا كان عليّ أن أجادل الحكم، جادلت، إذا سجلنا في الدقيقة 90، فلن أحتفل كما أحتفل عندما يسجل كريستانتي في أوديني، سأتحلى بقليل من الهدوء احترامًا".

مباراة روما القادمة
روما دانييلي دي روسي جنوى

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الأهلي

الأهلي

1 1
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

106

بداية الوقت الإضافي الثاني من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
