دي روسي: أحترم جماهير روما.. وسأكون سعيدًا إذا سجلنا

تحدث دانييلي دي روسي، المدير الفني لنادي جنوى، عن مباراة الفريق المقبلة أمام روما، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويستضيف نادي روما نظيره جنوى ضمن منافسات الجولة الـ17 من مواجهات الدوري الإيطالي، حيث يسعى الثنائي لتحقيق نتيجة إيجابية.

تصريحات دي روسي

استهل دانييلي دي روسي، مدرب جنوى، تصريحاته: "نترك كرة القدم جانبًا في الحياة العادية، كان هناك الكثير من الحديث عن المباراة، وربما أكثر مما ينبغي قليلًا، إنها مباراة ضد فريق، وقد شرحت بالفعل مدى أهميتهم بالنسبة لي، إنكار ذلك، أو جعله نوعًا من المحظورات، سيكون أمرًا سخيفًا".

وأضاف: "أريد أن أترك انطباعًا جيدًا، لكن لا توجد رغبة في الانتقام، أنا وجهازي الفني نستيقظ كل يوم بهدف واحد فقط، إنقاذ جنوى، هذه هي مهمتنا الوحيدة".

وأكمل: "لا أحب اللاعبين الذين يغيرون الفرق 20 مرة ثم لا يحتفلون أبدًا، احترامًا، سيتوجب علي أن أتحلى ببعض الهدوء، لكنني سأكون سعيدًا إذا سجلنا أهدافًا".

وأتم: "احترام جماهير روما لي جاء لأنني لم أكذب عليهم يومًا، إذا كان عليّ أن أوبخ اللاعبين في الملعب، لم أسكت، وإذا كان عليّ أن أجادل الحكم، جادلت، إذا سجلنا في الدقيقة 90، فلن أحتفل كما أحتفل عندما يسجل كريستانتي في أوديني، سأتحلى بقليل من الهدوء احترامًا".