يجعله الأعلى أجرًا.. ميلان يقدم عقدًا قياسيًا لماينان

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:46 م 27/12/2025
مايك ماينان

مايك ماينان

يواصل نادي إيه سي ميلان جهوده المكثفة للحفاظ على خدمات حارسه الفرنسي الدولي مايك ماينان، بعد أن كان رحيله مرجحًا في الصيف الماضي.

ميلان يحاول إقناع ماينان بالبقاء

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقدّم النادي عرضًا رسميًا لتجديد عقد ماينان، بحيث يكون راتبه السنوي متوافقًا مع أجر رافائيل لياو، اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق، في خطوة تؤكد مدى حرص الإدارة والمدرب ماسيميليانو أليجري وزملاؤه على إبقاء الحارس ضمن صفوف الفريق.

ويتضمن العرض تمديد عقد ماينان حتى عام 2029، مع خيار التمديد لعام 2030، براتب سنوي صافٍ يصل إلى 7 ملايين يورو، شاملًا المكافآت، إضافةً إلى إمكانية منح مكافآت إضافية مرتبطة بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا في المواسم المقبلة.

ويتوقع أن تختتم المفاوضات خلال الفترة المقبلة لتحديد موقف الحارس النهائي، والذي قد يكون له تأثير كبير على مسيرته الكروية ومستقبل ميلان في مركز حراسة المرمى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة ما تزال تدرس خيارات أخرى في حال فشل الاتفاق، إلا أن أي استثمار كبير في هذا المركز سيكون مرتبطًا بنتيجة المفاوضات مع الحارس الفرنسي.

ميلان الدوري الإيطالي دوري أبطال أوروبا مايك ماينان

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

appimg