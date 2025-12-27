كونتي: نابولي غير جاهز للسيطرة على الكرة الإيطالية

أكد أنطونيو كونتي، مدرب فريق نابولي، أن فريقه لا يزال غير جاهز لتحقيق السيطرة الكاملة على الكرة الإيطالية، قبل مواجهة كريمونيزي المقررة غدًا الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

بعد الثنائية المحلية.. كونتي يحذر

قاد كونتي نابولي في الموسم الماضي للتتويج بالثنائية المحلية، الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي، حيث فاز الفريق على بولونيا 2-0 في العاصمة السعودية الرياض.

ويحتل نابولي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين فقط خلف إنتر ميلان المتصدر.

وبالحديث عن جاهزية فريقه للهيمنة على البطولات بعد السوبر، صرح كونتي في تصريحات نقلتها الصحافة الإيطالية:"بالتأكيد لا، سأكون كاذبًا إذا صرحت بأننا جاهزون للسيطرة، الموسم الماضي فزنا بالدوري بقوام محدود، ومع دخول عناصر جديدة هذا الموسم، لا نزال بعيدين عن مرحلة الريادة المطلقة".

وأضاف مدرب نابولي: "المنافسة على المراكز الأربعة الأولى ستكون شرسة، وعلينا الاستمرار بتواضع واجتهاد لتحقيق ما نطمح إليه".

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا