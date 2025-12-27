المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

0 0
22:00
تونس

تونس

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

0 0
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 2
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 1
17:00
برايتون

برايتون

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

1 1
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 1
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

1 1
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كونتي: نابولي غير جاهز للسيطرة على الكرة الإيطالية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:05 م 27/12/2025
كونتي

أنطونيو كونتي

أكد أنطونيو كونتي، مدرب فريق نابولي، أن فريقه لا يزال غير جاهز لتحقيق السيطرة الكاملة على الكرة الإيطالية، قبل مواجهة كريمونيزي المقررة غدًا الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

بعد الثنائية المحلية.. كونتي يحذر

قاد كونتي نابولي في الموسم الماضي للتتويج بالثنائية المحلية، الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي، حيث فاز الفريق على بولونيا 2-0 في العاصمة السعودية الرياض.

ويحتل نابولي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين فقط خلف إنتر ميلان المتصدر.

وبالحديث عن جاهزية فريقه للهيمنة على البطولات بعد السوبر، صرح كونتي في تصريحات نقلتها الصحافة الإيطالية:"بالتأكيد لا، سأكون كاذبًا إذا صرحت بأننا جاهزون للسيطرة، الموسم الماضي فزنا بالدوري بقوام محدود، ومع دخول عناصر جديدة هذا الموسم، لا نزال بعيدين عن مرحلة الريادة المطلقة".

وأضاف مدرب نابولي: "المنافسة على المراكز الأربعة الأولى ستكون شرسة، وعلينا الاستمرار بتواضع واجتهاد لتحقيق ما نطمح إليه".

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

الدوري الإيطالي نابولي أنطونيو كونتي كأس السوبر الإيطالي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
نيجيريا

نيجيريا

0 0
تونس

تونس

23

اجمالي التسديدات: نيجيريا 6 - تونس 1

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg