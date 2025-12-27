الدوري الإيطالي.. تعادل مخيب بين أودينيزي ولاتسيو

حسم التعادل 1-1 مباراة أودينيزي أمام لاتسيو، التي أقيمت مساء اليوم في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة أودينيزي ولاتسيو، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإيطالي.

وسجل ماتياس فيتشيو هدف التقدم لـ لاتسيو في الدقيقة 80، بينما تعادل كينان ديفيس لصالح أودينيزي في الدقيقة 90+5.

وسقط لاتسيو في نتيجة التعادل للمباراة الثانية على التوالي، حيث إنه كان قد تعادل في المباراة الماضية أمام بولونيا بدون أهداف.

فيما يستمر أودينيزي دون فوز للمباراة الثانية على التوالي، حيث إنه كان قد خسر في المباراة الماضية بنتيجة 5-1 أمام فيورنتينا.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أودينيزي إلى النقطة 22 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

فيما يحتل أودينيزي المركز الثامن برصيد 24 نقطة.