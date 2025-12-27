المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإيطالي.. تعادل مخيب بين أودينيزي ولاتسيو

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:29 م 27/12/2025
لاتسيو وأودينيزي

لاتسيو وأودينيزي

حسم التعادل 1-1 مباراة أودينيزي أمام لاتسيو، التي أقيمت مساء اليوم في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة أودينيزي ولاتسيو، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإيطالي.

وسجل ماتياس فيتشيو هدف التقدم لـ لاتسيو في الدقيقة 80، بينما تعادل كينان ديفيس لصالح أودينيزي في الدقيقة 90+5.

وسقط لاتسيو في نتيجة التعادل للمباراة الثانية على التوالي، حيث إنه كان قد تعادل في المباراة الماضية أمام بولونيا بدون أهداف.

فيما يستمر أودينيزي دون فوز للمباراة الثانية على التوالي، حيث إنه كان قد خسر في المباراة الماضية بنتيجة 5-1 أمام فيورنتينا.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أودينيزي إلى النقطة 22 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

فيما يحتل أودينيزي المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

