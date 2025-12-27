الثالث تواليا.. يوفنتوس يفوز أمام بيزا بالدوري الإيطالي

فاز يوفنتوس أمام بيزا، بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة بيزا ويوفنتوس، على ملعب بيزا أرينا، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإيطالي.

وتقدم يوفنتوس بهدف متأخر أمام بيزا، حيث أخطأ أرتور كالابريسي وسجل في مرماه في الدقيقة 73.

بينما أضاف كنان يلدز هدف يوفنتوس في الدقيقة 90+2.

وتستمر نتائج يوفنتوس الإيجابية، ويحقق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي.

بينما يمر فريق بيزا بسلسلة نتائج سلبية في الدوري الإيطالي، حيث إن هذه المباراة هي السادسة على التوالي التي يفشل في تحقيق الفوز خلالها.

وخلال آخر 6 مباريات لـ بيزا في الدوري الإيطالي، خسر 4 مباريات وتعادل في مباراتين.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 32 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد بيزا عند النقطة 11 في المركز قبل الأخير.