الثالث تواليا.. يوفنتوس يفوز أمام بيزا بالدوري الإيطالي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:43 ص 28/12/2025
يوفنتوس

يوفنتوس

فاز يوفنتوس أمام بيزا، بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة بيزا ويوفنتوس، على ملعب بيزا أرينا، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإيطالي.

وتقدم يوفنتوس بهدف متأخر أمام بيزا، حيث أخطأ أرتور كالابريسي وسجل في مرماه في الدقيقة 73.

بينما أضاف كنان يلدز هدف يوفنتوس في الدقيقة 90+2.

وتستمر نتائج يوفنتوس الإيجابية، ويحقق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي.

بينما يمر فريق بيزا بسلسلة نتائج سلبية في الدوري الإيطالي، حيث إن هذه المباراة هي السادسة على التوالي التي يفشل في تحقيق الفوز خلالها.

وخلال آخر 6 مباريات لـ بيزا في الدوري الإيطالي، خسر 4 مباريات وتعادل في مباراتين.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 32 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد بيزا عند النقطة 11 في المركز قبل الأخير.

 

الدوري الإيطالي يوفنتوس بيزا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

