الدوري الإيطالي.. ميلان يفوز على هيلاس فيرونا ويتصدر الترتيب

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:48 م 28/12/2025
ميلان

ميلان

فاز ميلان بنتيجة 3-0 أمام هيلاس فيرونا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة ميلان وهيلاس فيرونا، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

وافتتح كريستيان بوليسيتش التسجيل لـ ميلان في الدقيقة 45+1، فيما سجل كريستوفر نكونكو الهدف الثاني في الدقيقة 48، والدقيقة 53 من ركلة جزاء.

وعاد ميلان إلى طريق الانتصارات من جديد، بعد التعادل في المباراة الماضية أمام ساسولو 2-2.

واعتلى ميلان صدارة الدوري الإيطالي، بشكل مؤقت لحين خوض إنتر مباراته في هذه الجولة.

بينما توقفت انتصارات هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، حيث إنه كان قد فاز في آخر مباراتين أمام أتالانتا وفيورنتينا.

وتلقى هيلاس فيرونا الهزيمة الثامنة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، لتستمر معاناته في مؤخرة الكالتشيو.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ميلان إلى النقطى 35 في صدارة الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند النقطة 12 في المركز الثامن عشر.

 

ميلان الدوري الإيطالي هيلاس فيرونا

