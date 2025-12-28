المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00
السودان

السودان

الدوري الإيطالي
كريمونيسي

كريمونيسي

0 2
16:00
نابولي

نابولي

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

1 0
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

3 0
13:30
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

2 3
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

0 0
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 1
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هويلوند: أتحسن موسمًا بعد الآخر.. وبوليتانو لا يحظى بالتقدير الكافي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:14 م 28/12/2025
احتفال راسموس هويلوند مهاجم نابولي

احتفال راسموس هويلوند مهاجم نابولي

أكد المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، أنه يواصل التحسن عامًا بعد عام، عقب استمرار تألقه مع فريقه نابولي، بعدما قاد كتيبة المدرب أنطونيو كونتي للانتصار على حساب كريمونيزي، بهدفين دون رد.

وسجل هويلوند هدفي نابولي في المباراة، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار ومواصلة مطاردة صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، التي يتربع عليها ميلان بصورة مؤقتة.

وقال هويلوند في تصريحات لشبكة دازن عقب اللقاء، عن تسجيل هدفين بقدمه اليمنى الضعيفة: "هذا لا يحدث كثيرًا".

وتابع: "أنا سعيد بالنتيجة، الفوز 2-0 هنا ليس بالأمر السهل، فقد أرهق كريمونيزي العديد من الفرق هذا الموسم، وكانت مهمة صعبة، لكننا أحرزنا ثلاث نقاط لنابولي".

وأكمل: "أتحسن موسمًا بعد موسم، صحيح أنني كنت أصغر سنًا في أتالانتا، لكنني الآن أمتلك خبرة أكبر بفضل مشاركتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا".

وواصل: "ألعب الآن إلى جانب لاعبين رائعين، مثل بوليتانو، الذي لا يحظى بالتقدير الكافي لقلة أهدافه هذا الموسم، لكنه يُقدم إضافة كبيرة للفريق وهو لاعب من الطراز الرفيع، إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا".

مباراة نابولي القادمة
الدوري الإيطالي نابولي هويلوند

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
الجزائر

الجزائر

0 0
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

21

حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح منتخب الجزائر بعدما عرقل لاعب بوركينا فاسو ريان آيت نوري

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg