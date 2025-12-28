أكد المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، أنه يواصل التحسن عامًا بعد عام، عقب استمرار تألقه مع فريقه نابولي، بعدما قاد كتيبة المدرب أنطونيو كونتي للانتصار على حساب كريمونيزي، بهدفين دون رد.

وسجل هويلوند هدفي نابولي في المباراة، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار ومواصلة مطاردة صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، التي يتربع عليها ميلان بصورة مؤقتة.

وقال هويلوند في تصريحات لشبكة دازن عقب اللقاء، عن تسجيل هدفين بقدمه اليمنى الضعيفة: "هذا لا يحدث كثيرًا".

وتابع: "أنا سعيد بالنتيجة، الفوز 2-0 هنا ليس بالأمر السهل، فقد أرهق كريمونيزي العديد من الفرق هذا الموسم، وكانت مهمة صعبة، لكننا أحرزنا ثلاث نقاط لنابولي".

وأكمل: "أتحسن موسمًا بعد موسم، صحيح أنني كنت أصغر سنًا في أتالانتا، لكنني الآن أمتلك خبرة أكبر بفضل مشاركتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا".

وواصل: "ألعب الآن إلى جانب لاعبين رائعين، مثل بوليتانو، الذي لا يحظى بالتقدير الكافي لقلة أهدافه هذا الموسم، لكنه يُقدم إضافة كبيرة للفريق وهو لاعب من الطراز الرفيع، إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا".