المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

1 0
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

الدوري الإيطالي
كريمونيسي

كريمونيسي

0 2
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 1
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

1 0
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00
السودان

السودان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدوري الإيطالي.. تعادل مثير يحسم موقعة بولونيا وساسولو

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:07 م 28/12/2025
ساسولو ضد بولونيا

ساسولو ضد بولونيا

حسم التعادل الإيجابي موقعة بولونيا ضد ساسولو، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أقيمت مباراة بولونيا ضد ساسولو ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري الإيطالي 2025-2026، على ملعب "ريناتو دالارا".

التعادل يحسم موقعة بولونيا وساسولو

ضم تشكيل بولونيا: "رافيليا، جونزاليس، فيتيك، لوكومي، زورتيا، بوبجيا، مورو، فابيان، رووي، أورسوليني، دالينخا".

بينما ضم تشكيل ساسولو: "موريك، والوكيويس، إيدزيس، موهاريموفيتش، كاندي، ماتيتش، كونيه، ثورستفيدت، فولباتو، بينامونتي، لورينتي".

تمكن اللاعب جيوفاني فابيان من تسجيل هدف التقدم لصالح بولونيا في شباك ساسولو، خلال الدقيقة 47 من عمر المباراة.

بينما نجح طارق موهاريموفيتش في إدراك التعادل لصالح ساسولو، خلال الدقيقة الـ63 من زمن اللقاء، لينقذ فريقه من فخ الخسارة.

ورفع بولونيا رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، من خوض 16 جولة، حيث حقق 7 انتصارات و5 تعادلات وخسر 4 مرات.

بينما رفع ساسولو رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الكالتشيو، من تحقيق 6 انتصارات والتعادل في 4 مباريات، وتعرض لـ7 هزائم.

مباراة بولونيا القادمة
الدوري الإيطالي بولونيا ساسولو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
الجزائر

الجزائر

1 0
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

88

خطا لصالح الجزائر في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg