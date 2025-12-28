الدوري الإيطالي.. تعادل مثير يحسم موقعة بولونيا وساسولو

حسم التعادل الإيجابي موقعة بولونيا ضد ساسولو، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أقيمت مباراة بولونيا ضد ساسولو ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري الإيطالي 2025-2026، على ملعب "ريناتو دالارا".

التعادل يحسم موقعة بولونيا وساسولو

ضم تشكيل بولونيا: "رافيليا، جونزاليس، فيتيك، لوكومي، زورتيا، بوبجيا، مورو، فابيان، رووي، أورسوليني، دالينخا".

بينما ضم تشكيل ساسولو: "موريك، والوكيويس، إيدزيس، موهاريموفيتش، كاندي، ماتيتش، كونيه، ثورستفيدت، فولباتو، بينامونتي، لورينتي".

تمكن اللاعب جيوفاني فابيان من تسجيل هدف التقدم لصالح بولونيا في شباك ساسولو، خلال الدقيقة 47 من عمر المباراة.

بينما نجح طارق موهاريموفيتش في إدراك التعادل لصالح ساسولو، خلال الدقيقة الـ63 من زمن اللقاء، لينقذ فريقه من فخ الخسارة.

ورفع بولونيا رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، من خوض 16 جولة، حيث حقق 7 انتصارات و5 تعادلات وخسر 4 مرات.

بينما رفع ساسولو رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الكالتشيو، من تحقيق 6 انتصارات والتعادل في 4 مباريات، وتعرض لـ7 هزائم.