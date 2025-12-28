المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يقهر أتالانتا بـ"لدغة مارتينيز" ويشعل صراع الصدارة

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:46 م 28/12/2025
إنتر ميلان

إنتر ميلان

انتزع فريق إنتر ميلان فوزًا ثمينًا من أنياب أتالانتا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أقيمت مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا، في قمة مواجهات الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري الإيطالي 2025-2026، على ملعب "أتلتي آزوري".

إنتر ميلان يصعق أتالانتا بهدف مارتينيز

تمكن لاوتارو مارتينيز من تسجيل هدف الفوز لصالح إنتر ميلان أمام أتالانتا، خلال الدقيقة 65 من عمر المباراة، عبر تسديدة أرضية رائعة داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض.

وأصبح مارتينيز في المركز الرابع بجدول ترتيب هدافي إنتر ميلان التاريخيين، برصيد 166 هدف، خلف روبيرتو بونسينا (177 هدف)، أليساندرو ألتوبيلي (209)، وجوزيبي مياتزا (287).

وبشكل إجمالي دافع المهاجم الأرجنتيني عن قميص النيراتزوري خلال 357 مباراة في جميع البطولات، سجل 166 هدفًا وصنع 38 آخرين.

ورفع إنتر ميلان رصيده بهذا الفوز إلى 36 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن ميلان، الذي تراجع عن الوصافة.

بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 22 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، وقد لعب كلا الفريقان 17 جولة حتى الآن.

وضم تشكيل إنتر ميلان الرسمي: "سومر، ديماركو، يان بيسيك، أكانجي، زيلينسكي، باريلا، تشالهان أوغلو، مارتينيز، تورام، هنريكي".

بينما ضم تشكيل أتالانتا: "كارنيسكي، زاباكوستا، كولاسينك، ديمسيتي، هين، باشاليتش، زاليفسكي، إديرسون، دي رون، سكامكا".

مباراة إنتر ميلان القادمة
