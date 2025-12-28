المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر يُقصي ميلان من الصدارة وصدمة فيورنتينا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

12:01 ص 29/12/2025
إنتر ضد أتالانتا

إنتر ميلان ضد أتالانتا

أشعل إنتر ميلان الصراع على صدارة الدوري الإيطالي 2025-2026 مع ميلان ونابولي، عقب فوزه الهام على أتالانتا، مساء اليوم الأحد.

وانتزع إنتر ميلان فوزًا ثمينًا من أنياب أتالانتا، بهدف دون رد، في إطار الجولة الـ17 من عمر الدوري الإيطالي، على ملعب "أتلتي آزوري ديتاليا".

ورفع إنتر ميلان رصيده بهذا الفوز إلى 36 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن ميلان، الذي تراجع عن الوصافة.

بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 22 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، وقد لعب كلا الفريقان 17 جولة حتى الآن.

ويتواجد نابولي في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، وفي رصيده 34 نقطة، من تحقيق الفوز، على كريمونيسي، بثنائية نظيفة.

فيما يحل يوفنتوس بالمرتبة الرابعة وفي رصيده 32 نقطة، يليه الفريق العاصمي، روما، خامسًا بـ30 نقطة، بينما يتواجد لاتسيو في المركز الثامن بـ24 نقطة.

وفي مفاجأة صادمة، يقبع فيورنتينا في المركز العشرون والأخير بجدول ترتيب "سيريا آريا" ولديه 9 نقاط، من انتصار وحيد و6 تعادلات وتلقي 10 هزائم.

طالع جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالكامل من هنا

مباراة أتالانتا القادمة
روما الدوري الإيطالي يوفنتوس إنتر ميلان ميلان فيورنتينا نابولي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

