أشعل إنتر ميلان الصراع على صدارة الدوري الإيطالي 2025-2026 مع ميلان ونابولي، عقب فوزه الهام على أتالانتا، مساء اليوم الأحد.

وانتزع إنتر ميلان فوزًا ثمينًا من أنياب أتالانتا، بهدف دون رد، في إطار الجولة الـ17 من عمر الدوري الإيطالي، على ملعب "أتلتي آزوري ديتاليا".

ورفع إنتر ميلان رصيده بهذا الفوز إلى 36 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن ميلان، الذي تراجع عن الوصافة.

بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 22 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، وقد لعب كلا الفريقان 17 جولة حتى الآن.

ويتواجد نابولي في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، وفي رصيده 34 نقطة، من تحقيق الفوز، على كريمونيسي، بثنائية نظيفة.

فيما يحل يوفنتوس بالمرتبة الرابعة وفي رصيده 32 نقطة، يليه الفريق العاصمي، روما، خامسًا بـ30 نقطة، بينما يتواجد لاتسيو في المركز الثامن بـ24 نقطة.

وفي مفاجأة صادمة، يقبع فيورنتينا في المركز العشرون والأخير بجدول ترتيب "سيريا آريا" ولديه 9 نقاط، من انتصار وحيد و6 تعادلات وتلقي 10 هزائم.

طالع جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالكامل من هنا