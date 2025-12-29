المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

- -
18:00
مصر

كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

- -
18:00
جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

- -
21:00
المغرب

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

- -
21:00
مالي

الدوري الإيطالي
روما

- -
21:45
جنوى

ميلان يقترب من استعادة لياو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:54 م 29/12/2025
لياو

رافاييل لياو

يقترب نادي ميلان من استعادة لاعبه رافاييل لياو، الذي غاب عن المباريات والتدريبات في الأسبوعين الماضيين بسبب الإصابة.

وأفادت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية بأن لياو عاد إلى التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، وأكمل الحصة التدريبية كاملة مع زملائه.

ومن المتوقع أن يكون المهاجم البرتغالي جاهزا لمباراة ميلان القادمة في الدوري الإيطالي ضد كالياري، يوم الجمعة المقبل.

وكان ليو قد غاب عن المباريات الـ3 الأخيرة للفريق في جميع المسابقات بسبب إصابة في العضلة الضامة.

وشارك لياو في 12 مباراة مع ميلان هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

ميلان الدوري الإيطالي رافاييل لياو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
زيمبابوي

- -
جنوب أفريقيا

3

ترتيب المجموعة الآن: مصر 6 - جنوب أفريقيا 3 - زيمبابوي 1 - أنجولا 1

