ميلان يقترب من استعادة لياو

يقترب نادي ميلان من استعادة لاعبه رافاييل لياو، الذي غاب عن المباريات والتدريبات في الأسبوعين الماضيين بسبب الإصابة.

وأفادت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية بأن لياو عاد إلى التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، وأكمل الحصة التدريبية كاملة مع زملائه.

ومن المتوقع أن يكون المهاجم البرتغالي جاهزا لمباراة ميلان القادمة في الدوري الإيطالي ضد كالياري، يوم الجمعة المقبل.

وكان ليو قد غاب عن المباريات الـ3 الأخيرة للفريق في جميع المسابقات بسبب إصابة في العضلة الضامة.

وشارك لياو في 12 مباراة مع ميلان هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي من هنا