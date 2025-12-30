المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
روما يهزم جنوى في الدوري الإيطالي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:14 ص 30/12/2025
روما

روما - صورة أرشيفية

اختتم فريق روما مساء الإثنين، مباريات الجولة 17 لبطولة الدوري الإيطالي بفوز فريق روما على جنوى.

وبادر روما بالتسجيل في الدقيقة 14 عن طريق ماتياس سولي، قبل أن يضيف كواديو كوانيه الهدف الثاني في الدقيقة 19، ثم سجل إيفان فيرجسون الهدف الثالث للفريق العاصمي.

وبينما ظن الجميع أن المباراة انتهت، انتفض جنوى متأخرا بتسجيل هدف في الدقيقة 87 عن طريق جيف إخاتور.

وبهذه النتيجة، يستعيد فريق روما نغمة الانتصارات بعد الخسارة من يوفنتوس في الجولة الماضية بنتيجة 2-1.

ويحتل روما بهذا الفوز المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة، بينما يتجمد رصيد جنوى عند النقطة 14 في المركز السابع عشر بجدول الترتيب.

الدوري الإيطالي روما جنوى

