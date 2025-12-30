انتهت مساء الإثنين، مباريات الجولة 17 لبطولة الدوري الإيطالي بفوز حققه فريق روما على جنوى بنتيجة 3-1.

وبادر روما بالتسجيل في الدقيقة 14 عن طريق ماتياس سولي، قبل أن يضيف كواديو كوانيه الهدف الثاني في الدقيقة 19، ثم سجل إيفان فيرجسون الهدف الثالث للفريق العاصمي.

وبينما ظن الجميع أن المباراة انتهت، انتفض جنوى متأخرا بتسجيل هدف في الدقيقة 87 عن طريق جيف إخاتور.

وشهدت هذه الجولة نتائج مثيرة للغاية، حيث انتصر فريق ميلان على هيلاس فيرونا بنتيجة 3-0، ثم فاز يوفنتوس على بيزا بنتيجة 2-0، وأيضا انتصر نابولي على كريمونيسي بنتيجة 2-0، قبل أن ينتصر إنتر ميلان على أتالانتا بنتيجة 1-0.

وبالتالي فإن كبار الدوري الإيطالي نجحوا في تحقيق الفوز في هذه الجولة، ليكون ترتيب المسابقة المحلية كالتالي:

1- إنتر ميلان برصيد 36 نقطة.

2- ميلان برصيد 35 نقطة.

3- نابولي برصيد 34 نقطة.

4- روما برصيد 33 نقطة.

5- يوفنتوس برصيد 32 نقطة

للتعرف على ترتيب الدوري الإيطالي بالكامل اضغط هنا