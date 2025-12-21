المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

- -
16:00
زامبيا

زامبيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
18:00
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
20:15
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس مصر
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
مسار

مسار

بطولة السوبر الإسباني.. الاختبار النهائي لـ ألونسو وسط أنباء رحيله عن ريال مدريد

طارق متولي

كتب - طارق متولي

11:17 م 21/12/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن بطولة السوبر الإسباني والتي من المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية في شهر يناير المقبل ستكون الاختبار النهائي للمدرب تشابي ألونسو.

وقالت صحيفة okdiario الإسبانية، إن أي نتيجة أقل من الفوز في مباراة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر بالنسبة لتشابي ألونسو، فسيكون الثمن هو رحيله عن تدريب الملكي.

وأضافت الصحيفة أنه إذا صعد فريق برشلونة إلى المباراة النهائية، فسيكون طلب إدارة ريال مدريد من ألونسو هو الارتقاء إلى مستوى تحدي الفريق الكتالوني لزيادة فرص الفوز باللقب.

وأكدت التقارير أن شعور إدارة ريال مدريد بعد مباراة الفريق أمام إشبيلية كان ذاته نفس شعور الجماهير، حيث لم يكن أداء الفريق على مستوى التوقعات، حيث سيخوض الفريق مباراة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني في لقاء لن يشهد أي قرارات فيما يخص مستقبل المدرب، قبل خوض بطولة السوبر الإسباني والتي تعد بطولة مصيرية بالنسبة له.

لذلك، يكمن نجاة تشابي الوحيدة في الفوز بكأس السوبر الإسباني أو الخسارة في النهائي أمام برشلونة مع تقديم أداءٍ استثنائي وفقًا للتقارير، حيث أنه في حال تقديم أي نتيجة أقل من ذلك ستؤدي إلى إقالة ألونسو.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد تشابي ألونسو

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

