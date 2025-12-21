أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن بطولة السوبر الإسباني والتي من المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية في شهر يناير المقبل ستكون الاختبار النهائي للمدرب تشابي ألونسو.

وقالت صحيفة okdiario الإسبانية، إن أي نتيجة أقل من الفوز في مباراة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر بالنسبة لتشابي ألونسو، فسيكون الثمن هو رحيله عن تدريب الملكي.

وأضافت الصحيفة أنه إذا صعد فريق برشلونة إلى المباراة النهائية، فسيكون طلب إدارة ريال مدريد من ألونسو هو الارتقاء إلى مستوى تحدي الفريق الكتالوني لزيادة فرص الفوز باللقب.

وأكدت التقارير أن شعور إدارة ريال مدريد بعد مباراة الفريق أمام إشبيلية كان ذاته نفس شعور الجماهير، حيث لم يكن أداء الفريق على مستوى التوقعات، حيث سيخوض الفريق مباراة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني في لقاء لن يشهد أي قرارات فيما يخص مستقبل المدرب، قبل خوض بطولة السوبر الإسباني والتي تعد بطولة مصيرية بالنسبة له.

لذلك، يكمن نجاة تشابي الوحيدة في الفوز بكأس السوبر الإسباني أو الخسارة في النهائي أمام برشلونة مع تقديم أداءٍ استثنائي وفقًا للتقارير، حيث أنه في حال تقديم أي نتيجة أقل من ذلك ستؤدي إلى إقالة ألونسو.