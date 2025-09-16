اختتمت اليوم منافسات اليوم الثاني من الدور ربع النهائي لبطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025، التي تُقام على الملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة، وشهدت المباريات استمرار تفوق اللاعبين المصريين بأداء مميز وسط أجواء مليئة بالحماس.

في منافسات الرجال، افتتح المصري مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، مباريات اليوم بفوز على مواطنه يوسف سليمان، المصنف الثامن عالميًا، ليحجز مكانه في نصف النهائي. وفي لقاء آخر، نجح اللاعب المصري كريم عبد الجواد، المصنف السادس عالميًا، في الفوز على منافسه الويلزي جويل ماكين، المصنف الرابع عالميًا، ليلتقي مع عسل في مواجهة مرتقبة بالدور نصف النهائي.

أما على صعيد السيدات، فقد تأهلت نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، إلى نصف النهائي بعد فوزها على البلجيكية تين جليس، المصنفة السادسة عالميًا. كما ضمنت المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا، مقعدها في المربع الذهبي عقب فوزها على البلجيكية نيل جليس، المصنفة الثانية عشرة عالميًا.

نتائج مباريات الدور ربع النهائي لبطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025 للرجال:

- فاز اللاعب المصري مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، على اللاعب المصري يوسف سليمان، المصنف الثامن عالميًا، بنتيجة (3-0)، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8 / 11-6 / 11-3، ليحجز مكانه في الدور نصف النهائي.

- تمكن اللاعب المصري كريم عبد الجواد، المصنف السادس عالميًا، من الفوز على منافسه الويلزي جويل ماكين، المصنف الرابع عالميًا، بنتيجة (3-1)، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11 / 11-8 / 11-3 / 11-6، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

نتائج مباريات الدور ربع النهائي لبطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025 للسيدات:

- فازت البطلة المصرية نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، على اللاعبة البلجيكية تين جليس، المصنفة السادسة عالميًا، بنتيجة (3-0)، بواقع 12-10 / 11-7 / 11-7، لتتأهل بجدارة إلى الدور نصف النهائي.

- حققت البطلة المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا، الفوز على اللاعبة البلجيكية نيل جليس، المصنفة الثانية عشرة عالميًا، بنتيجة (3-1)، بواقع 11-2 / 7-11 / 11-5 / 11-6، لتتأهل إلى الدور نصف النهائي.