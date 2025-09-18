المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
السيطرة المصرية تتواصل.. ختام ربع نهائي بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:37 ص 18/09/2025
إسكواش

من بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025

اختتمت مباريات الدور ربع النهائي من بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025 على الملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة، في أجواء حماسية، وسط سيطرة مصرية متواصلة في منافسات الرجال والسيدات على حد سواء.

ختام ربع نهائي بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025

واصل البيروفي دييجو إلياس، المصنف الثاني عالميًا، عروضه القوية بعد أن تخطى الإنجليزي جونا براينت، المصنف الثامن والعشرين عالميًا، ليحجز مكانه في نصف النهائي، فيما تألق الفرنسي فيكتور كروان، المصنف الحادي عشر عالميًا، بعد فوزه على المصري فارس دسوقي، المصنف الخامس عشر عالميًا، ليكمل قائمة المتأهلين ويؤكد حضوره القوي على الساحة الدولية.

وعلى صعيد السيدات، شهدت المباريات مفاجآت كبيرة، حيث نجحت المصرية فيروز أبو الخير، المصنفة الحادية عشرة عالميًا، بعد الفوز على مواطنتها نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا وحاملة لقب النسخة الماضية من البطولة، لتتأهل إلى نصف النهائي وتكتب واحدة من أبرز لحظات مسيرتها، كما ضمنت أمينة عرفي، المصنفة الرابعة عالميًا، مكانها في المربع الذهبي بعد أداء مميز يعكس استمرار تفوق المواهب المصرية على الساحة العالمية.

نتائج مباريات اليوم الثاني للدور ربع النهائي لبطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش 2025 للرجال..

تمكن اللاعب البيروفي دييجو إلياس، المصنف الثاني عالميًا، من الفوز على الإنجليزي جونا براينت، المصنف الثامن والعشرين عالميًا، بنتيجة 3-0 بواقع 11-5 / 11-8 / 11-2 في مباراة استغرقت 38 دقيقة، ليحجز مكانه في الدور نصف النهائي.

كما فاز الفرنسي فيكتور كروان، المصنف الحادي عشر عالميًا، على المصري فارس دسوقي، المصنف الخامس عشر عالميًا، بنتيجة 3-0 بواقع 11-3 / 12-10 / 11-7 في مباراة دامت 43 دقيقة، ليضمن تأهله إلى نصف النهائي.

نتائج مباريات اليوم الثاني للدور ربع النهائي لبطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش 2025 للسيدات..

فيما نجحت المصرية فيروز أبو الخير، المصنفة الحادية عشرة عالميًا، في الفوز على مواطنتها نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا وحاملة لقب النسخة الماضية، بنتيجة 3-2 بواقع 11-8 / 8-11 / 9-11 / 11-8 / 11-5 في مباراة قوية استغرقت 64 دقيقة، لتضمن مكانها في المربع الذهبي.

حققت المصرية أمينة عرفي، المصنفة الرابعة عالميًا، الفوز على الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام، المصنفة السابعة عالميًا، بنتيجة 3-1 بواقع 11-6 / 11-8 / 4-11 / 11-9 في مباراة استغرقت 62 دقيقة، لتتأهل إلى نصف النهائي.

بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025

التعليقات

