السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بعد صدارة بطولة العالم

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التهنئة إلى منتخب مصر للكاراتيه، بعد تصدر الترتيب العام لبطولة العالم.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أتوجه بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه، كبارا وذوي الاحتياجات الخاصة، على الإنجاز التاريخي الذي تحقق بتصدر مصر الترتيب العام لدول العالم في بطولة العالم للكاراتيه، التي استضافتها مصر مؤخرا".

وأضاف: "لا يقل هذا الإنجاز أهمية عما حققه منتخب مصر للسلاح، الذي توج بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة تحت 20 سنة في هونج كونج، بعد أداء مشرف يليق بمكانة مصر وريادتها العالمية".

وأردف: "إن أبناءنا الرياضيين يثبتون يوما بعد يوم أن مصر قادرة على صناعة الإنجازات في شتى الميادين بعزيمتهم الصلبة و إصرارهم الدائم على حصد البطولات".

وأتم: "حفظ الله مصر وأبطالها، ووفقهم لمزيد من النجاحات والبطولات التي ترفع راية الوطن عاليا بين الأمم".