كلام فى الكورة
بعد واقعة وفاة يوسف محمد.. وزارة الرياضة تعلن تعيين لجنة مؤقتة لاتحاد الألعاب المائية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:44 م 24/12/2025
يوسف محمد سباح نادي الزهور

البطل يوسف محمد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة مساء اليوم الأربعاء، تعيين لجنة مؤقتة لتتولى إدارة شؤون الاتحاد المصري للألعاب المائية، وذلك بعد واقعة وفاة السباح يوسف محمد.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي الآتي:

في ضوء البيان الصادر عن الاتحاد المصري للألعاب المائية تؤكد وزارة الشباب والرياضة احترامها للمواثيق الدولية وانه يجري التواصل مع الاتحاد   الدولي لألعاب الماء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة شؤون الاتحاد، وذلك وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة والمواثيق الدولية

كما تفيد الوزارة بأنه، يجري حاليًا استلام أوراق القضية محل الواقعة، والمحالة من النيابة العامة للوقوف على طبيعة المخالفات الواردة بها، واتخاذ ما يلزم حيالها وحيال تلافيها مستقبلاً.

وإذ تتقدم وزارة الشباب والرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الابن البطل الشهيد/ يوسف محمد عبد الملك سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا جميعا وأهله وذويه الصبر والسلوان.

وسبق وأعلنت النيابة العامة تقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة والحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ للمحاكمة الجنائية لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد عبد الملك. (للتفاصيل اضغط هنا)

ثم علقت وزارة الشباب والرياضة على بيان النيابة العامة وأكدت احترامها لجميع القرارات الصادر. (للتفاصيل اضغط هنا)

