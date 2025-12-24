قرر الاتحاد المصري للألعاب المائية، تجميد أعماله احترامًا للرأي العام بعد وفاة يوسف محمد، احترامًا للرأي العام وأسرة السباح والقضاء وجميع جهات التحقيق.

واستقر اتحاد الألعاب المائية على إخطار الاتحاد الدولي لاتخاذ ما يراه مناسبًا في شأن إدارة الأعمال وفقًا للقواعد واللوائح.

بيان الاتحاد المصري للألعاب المائية

أصدر الاتحاد المصري للألعاب المائية بيانًا، مرسل إلى الصحفيين، تضمن الآتي: "في إطار التحقيقات الخاصة بوفاة إبننا الشهيد السباح يوسف محمد والتي باشرتها النيابة العامة وأعلنت قرارتها في بيانها الإعلامي أمس اجتمع الإتحاد المصري للألعاب المائية برئاسة المهندس ياسر إدريس وقرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2025 تجميد أعماله".

"وجاء ذلك القرار إحتراماً للرأي العام المصري وأسرة الشهيد السباح يوسف محمد وللقضاء المصري وجميع جهات التحقيق المختصه بهذا الشأن".

"مع إخطار الإتحاد الدولي لألعاب الماء لإتخاذ ما يراه مناسبا في شأن إدارة أعمال الإتحاد المصري للألعاب المائية وفقا للقواعد واللوائح المنطبقة لدى الإتحاد الدولي لألعاب الماء".

"والإتحاد المصري للألعاب المائية إذ يُصدر هذا البيان بإجماع أعضاءه فهو يُعلن بذلك عن إنصياعه التام لما تقره المحكمة مؤكداً على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره وإدانته مكررين تعازينا لأسرة الشهيد يوسف محمد وممسكين علي يديهم في المضي سوياً حتي جلاء الحقيقة".