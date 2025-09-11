المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: مارسيال يقترب من الانتقال إلى مونتيري المكسيكي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:56 م 11/09/2025
أنتوني مارسيال

مارسيال

اقترب أنتوني مارسيال لاعب نادي ىيك أثينا اليوناني، من الانتقال إلى مونتيري المكسيكي خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويرغب نادي آيك في التخلص من المهاجم الفرنسي؛ بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن آيك توصل إلى اتفاق مع مونتيري حول رحيل مارسيال عن صفوف الفريق.

تجربة جديدة للاعب مانشستر يونايتد السابق

وعلى الرغم من راتب مارسيال الكبير الذي يبلغ 2.5 مليون يورو سنويًا، إلا أن مونتيري استطاع التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الفرنسي.

وكان مارسيال قد انضم إلى صفوف آيك اليوناني، في سبتمبر الماضي قادما من مانشستر يونايتد.

ولم يتواجد مارسيال في قائمة الفريق الأوروبية استعدادا للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

وشارك مارسيال في 24 مباراة مع آيك في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 9 أهداف وصنع 2 في جميع المسابقات

وتجدر الإشارة إلى، أن سوق الانتقالات الصيفية في الدوري المكسيكي ينتهي يوم 13 سبتمبر الجاري.

 

 

 

مونتيري مارسيال آيك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg