تقارير: مارسيال يقترب من الانتقال إلى مونتيري المكسيكي

اقترب أنتوني مارسيال لاعب نادي ىيك أثينا اليوناني، من الانتقال إلى مونتيري المكسيكي خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويرغب نادي آيك في التخلص من المهاجم الفرنسي؛ بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن آيك توصل إلى اتفاق مع مونتيري حول رحيل مارسيال عن صفوف الفريق.

تجربة جديدة للاعب مانشستر يونايتد السابق

وعلى الرغم من راتب مارسيال الكبير الذي يبلغ 2.5 مليون يورو سنويًا، إلا أن مونتيري استطاع التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الفرنسي.

وكان مارسيال قد انضم إلى صفوف آيك اليوناني، في سبتمبر الماضي قادما من مانشستر يونايتد.

ولم يتواجد مارسيال في قائمة الفريق الأوروبية استعدادا للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

وشارك مارسيال في 24 مباراة مع آيك في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 9 أهداف وصنع 2 في جميع المسابقات

وتجدر الإشارة إلى، أن سوق الانتقالات الصيفية في الدوري المكسيكي ينتهي يوم 13 سبتمبر الجاري.