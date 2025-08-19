المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الصفاقسي يترقب نتائج فحوصات علي معلول لتحديد مدة غيابه

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:27 ص 19/08/2025
معلول

علي معلول

أعلن الجهاز الطبي للنادي الرياضي الصفاقسي أن اللاعب الدولي التونسي علي معلول سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد نوعية إصابته ومدة الراحة المطلوبة قبل العودة إلى الميادين، مؤكدًا أنه سيتم الكشف عن تفاصيل حالته الصحية فور اكتمال التشخيص.

ويعد معلول من أبرز العناصر في صفوف الفريق، ما يجعل وضعيته الصحية مصدر قلق لجماهير الصفاقسي.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير الطبي أن اللاعب عمار تيفوز يعاني من تمطط عضلي على مستوى العضلة الخلفية للفخذ، وسيحتاج إلى راحة تمتد لأربعة أسابيع، فيما تعرض زميله نور القروي لالتواء في الكاحل، يستوجب راحة تدوم 15 يومًا.

وتمنى النادي الرياضي الصفاقسي في بيانه الرسمي الشفاء العاجل لجميع لاعبيه المصابين وعودتهم السريعة إلى الميادين لدعم المجموعة في الاستحقاقات المقبلة.

وانتقل علي معلول إلى نادي الصفاقسي في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

May be an image of ‎text that says '‎OIGITAL MEDIA تقرير طبي يُعلم الإطار الطبي أن الوضعية الصحية للاعبين المصابين حالياهي صابينحالياهيكالأتي: عمار تيفور: يشكو من تمطط عضلي على الخلفية الا مستوالحظفاللفيةلفح للفخذ، مايستوجب راحة مدتها 4 أسابيع. نور القروي تعرض لالتواء على مستوی الكاحل، ويحتاج إلى راحة تدوم 15 .يومّا أمابخصوص علي معلول فسيتم إعلامكمبنوعية بنوعية الإصابة الصبقودةلحويتفو_استکحان ومدة الراحة المطلوبة المطلوبةفوراستكمال الفحوصات الطبية حوصاتالطبيةالازمة. اللازمة. نتمنى الشفاء العاجل لكافة اللاعبينوعودتهم اللاعبين وعودتهم السريعة الميدان. السربعةالىالميدان. المغالر انامي_فرباخیالمفالس CSS‎'‎

الأهلي الدوري المصري الصفاقسي

