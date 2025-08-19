الصفاقسي يترقب نتائج فحوصات علي معلول لتحديد مدة غيابه

أعلن الجهاز الطبي للنادي الرياضي الصفاقسي أن اللاعب الدولي التونسي علي معلول سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد نوعية إصابته ومدة الراحة المطلوبة قبل العودة إلى الميادين، مؤكدًا أنه سيتم الكشف عن تفاصيل حالته الصحية فور اكتمال التشخيص.

ويعد معلول من أبرز العناصر في صفوف الفريق، ما يجعل وضعيته الصحية مصدر قلق لجماهير الصفاقسي.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير الطبي أن اللاعب عمار تيفوز يعاني من تمطط عضلي على مستوى العضلة الخلفية للفخذ، وسيحتاج إلى راحة تمتد لأربعة أسابيع، فيما تعرض زميله نور القروي لالتواء في الكاحل، يستوجب راحة تدوم 15 يومًا.

وتمنى النادي الرياضي الصفاقسي في بيانه الرسمي الشفاء العاجل لجميع لاعبيه المصابين وعودتهم السريعة إلى الميادين لدعم المجموعة في الاستحقاقات المقبلة.

وانتقل علي معلول إلى نادي الصفاقسي في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.