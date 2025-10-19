المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 1
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 1
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 2
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الذهب لا يصدأ.. معلول يواصل تقديم هداياه مع الصفاقسي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:32 م 19/10/2025
معلول

علي معلول

اعتاد الظهير علي معلول، لاعب نادي الصفاقسي، على خطف الأضواء بفضل لمساته السحرية، إذ تمكن التونسي من صناعة الحدث خلال مباراة فريقه أمام المستقبل الرياضي بسليمان.

وحسم فريق الصفاقسي تفوقه على نظيره المستقبل الرياضي بسليمان، بهدفين دون رد في المباراة التي جرت ضمن منافسات الأسبوع العاشر، من مواجهات الدوري التونسي.

وشارك علي معلول بقميص الصفاقسي في المباراة منذ الدقيقة الأولى، بعد أن اختاره مدرب الفريق للتواجد أساسيًا أمام المستقبل الرياضي، وتمكن الدولي التونسي من ترك بصمته بشكل واضح.

لمسة معلول

نجح معلول في تقديم تمريرتين حاسمتين، في فوز فريقه بثنائية أمام المستقبل الرياضي، ليضع اللاعب بصمته على هدفي الصفاقسي في اللقاء.

وأرسل علي معلول كرة عرضية متقنة من ركلة ركنية، وصلت بدقة إلى محمد أمين بن علي، الذي استطاع أن يهز شباك المنافس دون تردد.

وتمكن معلول من تقديم تمريرة حاسمة من جديد، بعد أن نفذ ركلة حرة بشكل دقيق، وصلت إلى عمر بن علي الذي لمس الكرة بدقة لتهز شباك المستقبل الرياضي بالهدف الثاني.

إشادة بطلها معلول

وتلقى علي معلول إشادة واسعة من مدرب الصفاقسي، محمد الكوكي، الذي تغزل في دقة تنفيذه للكرات الثابتة، بينما وصف ريان الدربالي أن الظهير التونسي أسطورة من أساطير النادي ويجب التعلم مما يقدمه.

مباراة الصفاقســــي القادمة
الدوري التونسي الصفاقسي علي معلول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    76
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
خيتافي

خيتافي

0 1
ريال مدريد

ريال مدريد

86

تبديل لريال مدريد بدخول غونزالو غارسيا وخروج بيلينجهام

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg