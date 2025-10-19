الذهب لا يصدأ.. معلول يواصل تقديم هداياه مع الصفاقسي

اعتاد الظهير علي معلول، لاعب نادي الصفاقسي، على خطف الأضواء بفضل لمساته السحرية، إذ تمكن التونسي من صناعة الحدث خلال مباراة فريقه أمام المستقبل الرياضي بسليمان.

وحسم فريق الصفاقسي تفوقه على نظيره المستقبل الرياضي بسليمان، بهدفين دون رد في المباراة التي جرت ضمن منافسات الأسبوع العاشر، من مواجهات الدوري التونسي.

وشارك علي معلول بقميص الصفاقسي في المباراة منذ الدقيقة الأولى، بعد أن اختاره مدرب الفريق للتواجد أساسيًا أمام المستقبل الرياضي، وتمكن الدولي التونسي من ترك بصمته بشكل واضح.

لمسة معلول

نجح معلول في تقديم تمريرتين حاسمتين، في فوز فريقه بثنائية أمام المستقبل الرياضي، ليضع اللاعب بصمته على هدفي الصفاقسي في اللقاء.

وأرسل علي معلول كرة عرضية متقنة من ركلة ركنية، وصلت بدقة إلى محمد أمين بن علي، الذي استطاع أن يهز شباك المنافس دون تردد.

وتمكن معلول من تقديم تمريرة حاسمة من جديد، بعد أن نفذ ركلة حرة بشكل دقيق، وصلت إلى عمر بن علي الذي لمس الكرة بدقة لتهز شباك المستقبل الرياضي بالهدف الثاني.

إشادة بطلها معلول

وتلقى علي معلول إشادة واسعة من مدرب الصفاقسي، محمد الكوكي، الذي تغزل في دقة تنفيذه للكرات الثابتة، بينما وصف ريان الدربالي أن الظهير التونسي أسطورة من أساطير النادي ويجب التعلم مما يقدمه.