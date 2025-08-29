المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رسميًا.. إقالة سولشاير من تدريب بشكتاش التركي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:59 ص 29/08/2025
سولشاير

سولشاير

أعلن نادي بشكتاش التركي، رحيل أولى جونار سولشاير المدير الفني للفريق، وذلك مع بداية الموسم الجديد.

وكشف الحساب الرسمي لنادي بشكتاش، عن اتخاذ القرار بعد اجتماع مجلس إدارة النادي.

رحيل سولشاير من بشكتاش

وذكر بشكتاش في بيان: "بعد الخروج من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي الليلة، عقد مجلس إدارة النادي اجتماعاً طارئاً، وقرر الانفصال عن المدرب أولي جونار سولسشاير".

وأضاف النادي التركي: "كما شكر المجلس سولشاير على خدماته لبشكتاش، وتمنى له التوفيق في مسيرته المستقبلية".

وجاء القرار بشكتاش 0-1 أمام ضيفه لوزان السويسري، في إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

انتهاء رحلة بشكتاش الأوروبية

وانتهت منافسات بشكتاش الأوروبية بشكل مبكر بعدما ودع بطولة دوري المؤتمر الأوروبي من مرحلة التصفيات.

وكان سولشاير قد تولى تدريب بشكتاش في شهر يناير من العام الجاري، بعقد لمدة موسم ونصف لكنه رحل بعد 8 أشهر فقط.

وقاد سولشاير فريق بشكتاش في 29 مباراة في مختلف البطولات والمسابقات، حيث فاز في 15 وتعادل في 5 وخسر 9 مباريات.

وسبق وأن تولى سولشاير صاحب الـ52 عامًا تدريب مانشستر يونايتد، وكارديف سيتي ومولده النرويجي. 

مباراة بشكتاش القادمة
الدوري التركي بشكتاش سولشاير

