وصل المدرب الإيطالي دومينيكو تيديسكو إلى مراحل متقدمة في مفاوضاته مع نادي فنربخشة التركي، بحسب ما ذكرت آخر المستجدات الصحفية اليوم الثلاثاء، وسط اهتمام الأهلي.

ويبحث النادي الأهلي عن مدرب أجنبي جديد لخلافة الإسباني خوسيه ريبييرو، ليظهر تيديسكو ضمن قائمة مطولة من المرشحين بحسب ما قال مصدر خاص ليلا كورة، قبل أيام.

تيديسكو في مفاوضات مع فنربخشة

ذكرت شبكة سكاي سبورتس ألمانيا أن فنربخشة التركي يفاوض تيديسكو.

وأوضحت أن المحادثات بين الطرفين أصبحت متقدمة أكثر من أي وقت مضى، إذ يرغب فنربخشة في استقدام دومينيكو تيديسكو، بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه.

وكان علي كوتش، رئيس فنربخشة، علق على إقالة مورينيو، بقوله: "كنت أعلم أنه مدرب دفاعي.. لكن هذا النوع من الكرة قد ينجح في أوروبا، أما في تركيا فعلينا أن نسحق خصومنا، وأن نحصد 99 نقطة كل موسم".

يشار إلى أن تيديسكو يجلس في منزله منذ رحيله عن تدريب المنتخب البلجيكي في يناير 2025.

وكان تيديسكو قاد عددًا من الأندية الأوروبية الكبيرة، قبل بلجيكا، أبرزها لايبزيج وشالكه وسبارتاك موسكو.