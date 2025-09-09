المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مرشح جديد يضيع على الأهلي.. تيديسكو مدربا لفنربخشة حتى 2027

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:19 م 09/09/2025
تيديسكو

تيديسكو مدربا لفنربخشة

ضاع مرشح جديد على النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن فنربخشة التركي عبر بيان رسمي إتمام التعاقد مع المدرب الإيطالي دومينيكو تيديسكو.

وظهر تيديسكو ضمن قائمة مطولة من المدربين المرشحين لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو في الأهلي.

تيديسكو مدربا لفنربخشة

كشف فنربخشة التركي التعاقد مع دومينيكو تيديسكو بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

وأصبح تيديسكو مدربًا لفنربخشة، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي غادر منصبه عقب توديع منافسات دوري أبطال أوروبا من الملحق الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات.

وكان علي كوتش، رئيس فنربخشة، قال في وقت سابق: "كنت أعلم أن مورينيو مدرب دفاعي.. لكن هذا النوع من الكرة قد ينجح في أوروبا، أما في تركيا فعلينا أن نسحق خصومنا، وأن نحصد 99 نقطة كل موسم".

يشار إلى أن تيديسكو يجلس في منزله منذ رحيله عن تدريب المنتخب البلجيكي في يناير 2025.

وكان تيديسكو قاد عددًا من الأندية الأوروبية الكبيرة، قبل بلجيكا، أبرزها لايبزيج وشالكه وسبارتاك موسكو.

من جانبه، يواصل الأهلي البحث عن مدرب جديد، مع تعيين عماد النحاس كمدرب مؤقت في تجربة جديدة، بعد أولى ناجحة، قاد خلالها الفريق إلى حصد لقب الدوري المصري 2024-2025.

مباراة فنربخشة القادمة
الأهلي فنربخشة دومينيكو تيديسكو

أخبار تهمك

