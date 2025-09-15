المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
التجربة الثالثة.. نوري شاهين يتولى تدريب باشاك شهير التركي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:00 م 15/09/2025
نوري شاهين

نوري شاهين

تولى الألماني نوري شاهين تدريب فريق إسطنبول باشاك شهير التركي، في ثالث تجاربه كمدير فني.

وأعلن نادي باشاك شهير توقيعه نوري شاهين عقدا لمدة 3 سنوات مع النادي، اليوم الإثنين.

وبدأ شاهين مسيرته التدريبية بقيادة أنطاليا سبور التركي (2021-2023)، ثم تولى تدريب دورتموند في يوليو 2024، لكنه تعرض للإقالة في يناير الماضي بسبب سوء النتائج.

ويتولى الألماني صاحب الأصول التركية المسؤولية خلفا لكاجداس أتان، الذي فسخ التعاقد مع باشاك شهير بالتراضي في الأسبوع الماضي.

قال شاهين (37 عاما) "إنه يوم مميز بالنسبة لي، أجواء العمل هنا ممتعة، ويسعدني التواجد في بيئة تنافسية واحترافية".

ويحتل الفريق المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، بعدما اكتفى بتعادلين مقابل خسارة في انطلاقته هذا الموسم.

الدوري التركي بروسيا دورتموند نوري شاهين

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

