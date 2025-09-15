تولى الألماني نوري شاهين تدريب فريق إسطنبول باشاك شهير التركي، في ثالث تجاربه كمدير فني.

وأعلن نادي باشاك شهير توقيعه نوري شاهين عقدا لمدة 3 سنوات مع النادي، اليوم الإثنين.

وبدأ شاهين مسيرته التدريبية بقيادة أنطاليا سبور التركي (2021-2023)، ثم تولى تدريب دورتموند في يوليو 2024، لكنه تعرض للإقالة في يناير الماضي بسبب سوء النتائج.

ويتولى الألماني صاحب الأصول التركية المسؤولية خلفا لكاجداس أتان، الذي فسخ التعاقد مع باشاك شهير بالتراضي في الأسبوع الماضي.

قال شاهين (37 عاما) "إنه يوم مميز بالنسبة لي، أجواء العمل هنا ممتعة، ويسعدني التواجد في بيئة تنافسية واحترافية".

ويحتل الفريق المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، بعدما اكتفى بتعادلين مقابل خسارة في انطلاقته هذا الموسم.

