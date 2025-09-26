المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جالاتا سراي يواصل الانتصارات ويبتعد بصدارة الدوري التركي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:12 م 26/09/2025
جالاتا

جالاتا سراي يواصل انتصاراته

عزز جالاتا سراي موقعه في صدارة الدوري التركي بعدما حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب ألانيا سبور بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

أحداث مباراة جالاتا سراي ضد ألانيا سبور

وجاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 23، ليمنح فريقه ثلاث نقاط جديدة تبقيه متربعًا على القمة.

وبهذا الانتصار رفع جالاتا سراي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول، مبتعدًا بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه جوزتيبي، الذي تنتظره مواجهة صعبة غدًا السبت أمام أيوب سبور.

في المقابل، تجمد رصيد ألانيا سبور عند 9 نقاط في المركز الثامن، متساويًا مع بشكتاش صاحب المركز التاسع الذي لا يزال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري التركي اضغط هنا

الدوري التركي جالاتا سراي ألانيا سبور ماورو إيكاردي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg