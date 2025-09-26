عزز جالاتا سراي موقعه في صدارة الدوري التركي بعدما حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب ألانيا سبور بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

أحداث مباراة جالاتا سراي ضد ألانيا سبور

وجاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 23، ليمنح فريقه ثلاث نقاط جديدة تبقيه متربعًا على القمة.

وبهذا الانتصار رفع جالاتا سراي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول، مبتعدًا بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه جوزتيبي، الذي تنتظره مواجهة صعبة غدًا السبت أمام أيوب سبور.

في المقابل، تجمد رصيد ألانيا سبور عند 9 نقاط في المركز الثامن، متساويًا مع بشكتاش صاحب المركز التاسع الذي لا يزال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

