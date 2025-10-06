ساني: تم استفزازي وإهانتي.. وتعلمت الدرس

تورط الدولي الألماني ليروي ساني، لاعب نادي جالاتا سراي التركي، في شجار أثناء تواجده في أحد المهرجانات، مع أحد الأشخاص الذي قام باستفزازه بعبارات عديدة.

ويرتدي ليروي ساني، قميص نادي جالاتا سراي، منذ مطلع الموسم الجاري، بعد أن انتقل إلى الفريق التركي قادمًا من صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وعبر ساني في أكثر من مناسبة عن سعادته بارتداء قميص جالاتا سراي، وظهر ذلك بعد تورطه في مشاجرة نتيجة توجيه عبارات تحمل الإهانة لناديه التركي.

مشاجرة ساني

ذكر موقع "فوت ميركاتو" أن أحد الأشخاص اقترب من ليروي ساني، وقام بتوجيه عبارة تحمل السباب لفريقه جالاتا سراي، وهو ما لم ينل إعجاب الدولي الألماني.

وتحدث ساني في تصريحات عبر "بيلد"، قائلًا: "لقد تم استفزازي وإهانتي شخصيًا لفترة طويلة داخل خيمة المهرجان، كما أُهين نادي جالاتا سراي أيضًا".

وأكمل: "في الأجواء المتوترة، تم دفعي، ثم اندلع شجار قصير، بالطبع، كان عليّ أن أكون أكثر هدوءًا في تلك اللحظة وأتجاهل الموقف، لقد تعلمت الدرس من ذلك".

وظهر ساني رفقة جالاتا سراي خلال الموسم الجاري، في 9 مباريات بواقع 661 دقيقة ونجح في تسجيل هدف وقدم 3 تمريرات حاسمة.