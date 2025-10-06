المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
السعودية - شباب

السعودية - شباب

1 1
02:00
النرويج - شباب

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

1 1
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ساني: تم استفزازي وإهانتي.. وتعلمت الدرس

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:18 م 06/10/2025
ساني

ليروي ساني

تورط الدولي الألماني ليروي ساني، لاعب نادي جالاتا سراي التركي، في شجار أثناء تواجده في أحد المهرجانات، مع أحد الأشخاص الذي قام باستفزازه بعبارات عديدة.

ويرتدي ليروي ساني، قميص نادي جالاتا سراي، منذ مطلع الموسم الجاري، بعد أن انتقل إلى الفريق التركي قادمًا من صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وعبر ساني في أكثر من مناسبة عن سعادته بارتداء قميص جالاتا سراي، وظهر ذلك بعد تورطه في مشاجرة نتيجة توجيه عبارات تحمل الإهانة لناديه التركي.

مشاجرة ساني

ذكر موقع "فوت ميركاتو" أن أحد الأشخاص اقترب من ليروي ساني، وقام بتوجيه عبارة تحمل السباب لفريقه جالاتا سراي، وهو ما لم ينل إعجاب الدولي الألماني.

وتحدث ساني في تصريحات عبر "بيلد"، قائلًا: "لقد تم استفزازي وإهانتي شخصيًا لفترة طويلة داخل خيمة المهرجان، كما أُهين نادي جالاتا سراي أيضًا".

وأكمل: "في الأجواء المتوترة، تم دفعي، ثم اندلع شجار قصير، بالطبع، كان عليّ أن أكون أكثر هدوءًا في تلك اللحظة وأتجاهل الموقف، لقد تعلمت الدرس من ذلك".

وظهر ساني رفقة جالاتا سراي خلال الموسم الجاري، في 9 مباريات بواقع 661 دقيقة ونجح في تسجيل هدف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

مباراة جالاتا سراي القادمة
الدوري التركي جالاتا سراي ليروي ساني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg