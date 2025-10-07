المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد مورينيو.. المعاناة تزداد في فنربخشة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:40 م 07/10/2025
مورينيو

مورينيو من فترته مع فنربخشة التركي

ازدادت المعاناة في نادي فنربخشة التركي هذا الموسم بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه.

وأقيل مورينيو من تدريب فنربخشة، نهاية أغسطس الماضي، بعد أيام من توديع منافسات دوري أبطال أوروبا من الملحق الفاصل إلى الدور الرئيسي على يد بنفيكا.

وأصبح صاحب الـ62 عامًا مدربًا لبنفيكا، الفريق الذي تسبب بشكل مباشر في إقالته من تدريب فنربخشة.

سبب رحيل مورينيو عن فنربخشة

رحل مورينيو عن فنربخشة بعد موسم وحيد مع الفريق التركي، فيما تولى المدرب الإيطالي دومينيكو تيديسكو المهمة الفنية خلفًا له.

وكشف علي كوتش، رئيس فنربخشة، أسباب إقالة مورينيو من منصبه، بقوله: "الهزيمة أمام بنفيكا لم تكن سبب إقالة مورينيو، لكن الطريقة التي ودعنا بها دوري أبطال أوروبا كانت غير مقبولة".

واستفاض: "إقالة مورينيو تمت لأنني أؤمن بأن الفريق كان يجب أن يقدم كرة أفضل في المرحلة الحالية.. أسلوبه ربما ينجح في أوروبا، لكن في تركيا علينا أن نسحق الخصوم في أغلب المباريات، ومن الصعب التطور إذا كنا نركض خلف النتيجة في كل مباراة".

وأكمل: "كنت أعلم أن مورينيو مدرب دفاعي، وتحدثنا معًا بشأن ضرورة اعتماد أسلوب لعب هجومي.. فريق مثل فنربخشة يجب أن يحصد 99 نقطة ويسجل 99 هدفًا كل موسم".

المعاناة تزداد

بات فنربخشة في وضع أصعب بعد رحيل مورينيو، إذ خاض 7 مباريات في جميع المسابقات الرسمية مع دومينيكو تيديسكو، على النحو الآتي..

- الفوز: 3 (0.42%)

- التعادل: 3 (0.42%)

- الخسارة: 1 (0.14%)

- معدل النقاط: 12 (1.7 نقطة في المباراة الواحدة)

- معدل الأهداف: 9 (1.2 هدفًا في المباراة الواحدة)

وامتلك مورينيو أرقامًا أفضل في مسيرته مع فنربخشة، خاصة على المستوى الهجومي، السبب الذي دفع كوتش إلى إقالته، كالتالي..

- الفوز: 37 (0.59%)

- التعادل: 14 (0.22%)

- الخسارة: 11 (0.17%)

- معدل النقاط: 125 (2.02 نقطة في المباراة الواحدة)

- معدل الأهداف: 139 (2.24 هدفًا في المباراة الواحدة)

مباراة فنربخشة القادمة
الدوري التركي جوزيه مورينيو فنربخشة

