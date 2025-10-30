ليكيب: فتح تحقيق مع حكام الدوري التركي بسبب المراهنات

كشف إبراهيم هاكوزمانولو، رئيس الاتحاد التركي السابق، أن العديد من الحكام المحليين يمارسون المراهنات بنشاط، رغم الحظر الرسمي.

وهزّت هذه الفضيحة الكرة التركية في الساعات الماضية، خاصة مع الأزمات الكبيرة التي تعاني منها تركيا.

وقال إبراهيم هاكوزمانولو في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "نشعر بالحزن لرؤيتهم يفتحون حسابات ويراهنون بأسمائهم".

وأجرى رئيس الاتحاد التركي السابق، تحقيق داخلي أدى إلى اكتشاف فضيحة كبرى على مستوى الحكام في الدوري.

وأفاد التقرير أن هناك 571 حكمًا في الدوري التركي، حيث إن هناك 371 منهم لديهم حسابات على منصات مراهنات ونشطون في هذا الأمر.

وتتواصل التحقيقات مع الحكام، حيث إنه تم القبض على بعضهم في الساعات الماضية.

وفي ظل الاتهامات المتكررة بالتحيّز الموجهة إلى الحكام الأتراك، عهد اتحاد اللعبة في 2024 إلى حكام أجانب بإدارة تقنية حكم الفيديو المساعد في عدد من مباريات الدوري "سوبر ليج".

وأدار حكم أجنبي ديربي إسطنبول القوي بين جالاتا سراي وغريمه التقليدي فنربخشة الذي يتهم الحكام منذ سنوات بمحاباة خصمه.