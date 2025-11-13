المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

0 0
18:00
الجابون

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تركيا توقف 102 لاعبا بسبب فضيحة المراهنات

د ب أ

كتب - د ب أ

05:47 م 13/11/2025
تركيا

الاتحاد التركي لكرة القدم

فرض الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الخميس، عقوبات إيقاف مؤقتة بحق 102 لاعبا لتورطهم في فضائح مراهنات.

وجرى إحالة هؤلاء اللاعبين في الدوري التركي الممتاز إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد التركي.

وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لضمان نزاهة المسابقات الكروية، حيث كشفت التحقيقات تورط لاعبين في المراهنات على المباريات، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً للقوانين التي تحظر على اللاعبين المشاركة في أي أنشطة مراهنة.

العقوبة من 45 يوما إلى عام

وأصدرت لجنة الانضباط قرارات بإيقاف عدد من لاعبي الصف الأول عن اللعب، وتراوحت مدة العقوبات المفروضة عليهم بين 45 يوما وسنة كاملة.

ويشير هذا التفاوت في مدة الإيقاف إلى اختلاف حجم التورط وطبيعة المخالفة التي ارتكبها كل لاعب على حدة.

وتأتي هذه العقوبات في وقت حساس للغاية، حيث سبق أن شملت الفضيحة حكاما ومسؤولين رياضيين آخرين، مع تداول تقارير إعلامية تشير إلى أن الاتحاد التركي وسع نطاق تحقيقاته ليشمل أكثر من ألف لاعب بشكل عام، مما يلقي بظلال كثيفة على نزاهة بعض دوريات كرة القدم في البلاد.

وأوقف الاتحاد التركي 26 لاعبا من الدوري الممتاز، و77 من دوري الدرجتين الأولى والثانية، لفترات تتراوح بين 45 يوما وعام واحد.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن العقوبة تنطبق على المباريات، لكن يمكن للاعبين التدرب بشكل طبيعي.

تركيا تسعى لتطهير كرة القدم

وكان إبراهيم حاجي عثمان أوغلو رئيس الاتحاد التركي تعهد هذا الأسبوع بتطهير كرة القدم التركية من الفساد والفضائح والممارسات غير الأخلاقية.

وقال: "لقد تولينا المهمة قبل 16 شهرا، مع وعد بالارتقاء بالكرة التركية، إلى المستوى الذي تستحقه، ولن نتهاون في كفاحنا لحماية كرة القدم التركية من الفضائح والانحلال والعلاقات الفاسدة".

جدير بالذكر أن هناك أكثر من 150 حكما تشير مزاعم إلى قيامهم بالمراهنة على مباريات، من بينهم 7 معتمدون لإدارة مباريات القمة و15 حكما مساعدا بارزين.

تركيا الدوري التركي الاتحاد التركي مراهنات الدوري التركي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الإمارات

الإمارات

1 1
العراق

العراق

50

تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة ولكن الحارس خالد عيسى يواصل عملقته وتصدى لها

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg