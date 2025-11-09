تعرض أحد لاعبي جالطة سراي لعقوبة إيقاف طويلة، ضمن قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للعقوبة من الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الخميس، إثر تورطهم في فضائح تتعلق بـ"المراهنات".

وشهدت الساعات القليلة الماضية إحالة 102 لاعبًا، على مستوى الدوري التركي الممتاز، إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد التركي، من أجل ضمان نزاهة المسابقات الكروية.

وكشفت التحقيقات الأخيرة تورط لاعبين في المراهنات على المباريات، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً للقوانين التي تحظر على اللاعبين المشاركة في أي أنشطة مراهنة.

إيقاف لاعب جالطة سراي 9 أشهر

وبحسب بيان رسمي أصدره الاتحاد التركي لكرة القدم، فقد صدر حكمًا من لجنة المسابقات على 102 لاعبًا بالإيقاف، للمشاركة في المراهنات، لمدة تتراوح بين 45 يوما و12 شهرا.

ويشير التفاوت في مدة الإيقاف إلى اختلاف حجم التورط وطبيعة المخالفة التي ارتكبها كل لاعب على حدة، بناءً على ما تم التوصل إليه عقب انتهاء التحقيقات.

ومن بين لاعبي غلطة سراي المُحالين إلى اللجنة، حُكم على الثنائي إرين إلمالي، بالإيقاف لمدة 45 يومًا، إضافة إلى ميتيهان بالتاجي بالإيقاف 9 أشهر.

بينما يعد السنغالي الحسن نداو، لاعب كونيا سبور، اللاعب الأجنبي الوحيد في القائمة، وقد حُكم عليه بعقوبة الإيقاف لمدة 12 شهرًا.

وتأتي هذه العقوبات في وقت حساس للغاية، حيث سبق أن شملت الفضيحة حكامًا ومسؤولين رياضيين آخرين، مع تداول تقارير تؤكد مساعي الاتحاد التركي توسيع نطاق تحقيقاته، ليشمل أكثر من 1000 لاعب.

وتلقي هذه الأزمة بظلال كثيفة على نزاهة بعض دوريات كرة القدم في تركيا، خاصة أن الاتحاد قرر إيقاف 26 لاعبا من الدوري الممتاز، و77 من دوري الدرجتين الأولى والثانية.

وأفادت وسائل إعلام تركية، أن العقوبة التي تعرض لها اللاعبين، تنطبق على المباريات، لكن يمكن لهم التدرب بشكل طبيعي.