كشفت تقارير تركية عن محاولة فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي وهداف منتخب نيجيريا، إقناع زميله في المنتخب أديمولا لوكمان بالانضمام إليه في صفوف النادي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأشارت صحيفة "ناو سبور" إلى أن الثنائي ناقش فكرة الانتقال أثناء تواجدهما مع منتخب نيجيريا، حيث أبدى لوكمان اهتمامًا واضحًا باللعب في الدوري التركي الممتاز، معربًا عن رغبته في الالتقاء مجددًا مع أوسيمين على مستوى الأندية.

تفاصيل الصفقة المحتملة

ستكون الصفقة مكلفة نسبيًا، إذ حدد أتالانتا سعر بيع لوكمان عند 50 مليون يورو، بعد أن رفض عرض إنتر الصيفي البالغ 43 مليون يورو بالإضافة للإضافات.

ومع ذلك، أشارت صحيفة "لا ديا" إلى أن أتالانتا قد تقلل السعر إذا جاء العرض من نادي أجنبي، مثل جالاتا سراي، لتجنب تعزيز منافس مباشر في الدوري الإيطالي.

ويبدو أن علاقة لوكمان مع أتالانتا لا تزال غير مستقرة بعد صيف صعب، ومن غير المؤكد ما إذا كانت إقالة المدرب إيفان يوريتش ستؤثر إيجابًا أو سلبيًا على موقف اللاعب.

ووفقًا للتقارير، فإن جالاتا سراي مستعد لدفع راتب سنوي يصل إلى 9 ملايين يورو للاعب، مما قد يجعل الانتقال فرصة مغرية للانضمام إلى النادي التركي ومواصلة مشواره مع أوسيمين على المستوى المحلي والدولي.