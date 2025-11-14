المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 2
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 2
18:00
الأرجنتين

الأرجنتين

كأس العالم تحت 17 عاما
أمريكا

أمريكا

1 1
(3 - 4)
17:45
المغرب

المغرب

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
السعودية

السعودية

1 0
18:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

3 2
18:45
الأردن

الأردن

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

1 0
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

0 0
21:45
ألمانيا

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

0 0
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

بمساعدة أوسيمين.. لوكمان قريب من الانتقال إلى جالاتا سراي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:28 م 14/11/2025
فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان

أوسيمين يقنع لوكمان بالانضمام لجالاتا سراي

كشفت تقارير تركية عن محاولة فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي وهداف منتخب نيجيريا، إقناع زميله في المنتخب أديمولا لوكمان بالانضمام إليه في صفوف النادي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأشارت صحيفة "ناو سبور" إلى أن الثنائي ناقش فكرة الانتقال أثناء تواجدهما مع منتخب نيجيريا، حيث أبدى لوكمان اهتمامًا واضحًا باللعب في الدوري التركي الممتاز، معربًا عن رغبته في الالتقاء مجددًا مع أوسيمين على مستوى الأندية.

تفاصيل الصفقة المحتملة

ستكون الصفقة مكلفة نسبيًا، إذ حدد أتالانتا سعر بيع لوكمان عند 50 مليون يورو، بعد أن رفض عرض إنتر الصيفي البالغ 43 مليون يورو بالإضافة للإضافات.

ومع ذلك، أشارت صحيفة "لا ديا" إلى أن أتالانتا قد تقلل السعر إذا جاء العرض من نادي أجنبي، مثل جالاتا سراي، لتجنب تعزيز منافس مباشر في الدوري الإيطالي.

ويبدو أن علاقة لوكمان مع أتالانتا لا تزال غير مستقرة بعد صيف صعب، ومن غير المؤكد ما إذا كانت إقالة المدرب إيفان يوريتش ستؤثر إيجابًا أو سلبيًا على موقف اللاعب.

ووفقًا للتقارير، فإن جالاتا سراي مستعد لدفع راتب سنوي يصل إلى 9 ملايين يورو للاعب، مما قد يجعل الانتقال فرصة مغرية للانضمام إلى النادي التركي ومواصلة مشواره مع أوسيمين على المستوى المحلي والدولي.

الدوري التركي الدوري الإيطالي جالطة سراي لوكمان أوسيمين أتالانتا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

