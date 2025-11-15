المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إعلان

جالاتا سراي يتحرك لتجديد عقد إيكاردي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:34 ص 15/11/2025
إيكاردي

ماورو إيكاردي

يستعد نادي جالاتا سراي التركي لتجديد عقد نجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي" بنسختها الألمانية، فإن إدارة النادي تخطط للجولة الأولى من محادثات تمديد عقد إيكاردي البالغ من العمر 32 عاما.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم الأرجنتيني أصبح لاعبا أساسيا، كما بات استمراره مطلبا للجماهير في الفترة الأخيرة.

ويمتد عقد إيكاردي مع جالاتا سراي حتى صيف عام 2026، أي لنهاية الموسم الحالي، لكن النادي يرغب في ضمان التزامه طويل الأمد في أقرب وقت ممكن.

يرى جالاتا سراي إيكاردي قائدا لا غنى عنه في خط الهجوم، وما عجّل بتحركاته لتمديد عقده هو اهتمام أندية أخرى بالتعاقد معه في الشتاء.

على جانب آخر فإن إيكاردي سعيد في إسطنبول، وتشير المؤشرات الأولية إلى أنه منفتح على مناقشة تمديد العقد.

ستحدد الأسابيع المقبلة ما إذا كانت المفاوضات ستتقدم بسلاسة نحو عقد جديد طويل الأمد.

الدوري التركي جالاتا سراي ماورو إيكاردي

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

إعلان

أخبار تهمك

إعلان

