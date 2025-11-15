يستعد نادي جالاتا سراي التركي لتجديد عقد نجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي" بنسختها الألمانية، فإن إدارة النادي تخطط للجولة الأولى من محادثات تمديد عقد إيكاردي البالغ من العمر 32 عاما.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم الأرجنتيني أصبح لاعبا أساسيا، كما بات استمراره مطلبا للجماهير في الفترة الأخيرة.

ويمتد عقد إيكاردي مع جالاتا سراي حتى صيف عام 2026، أي لنهاية الموسم الحالي، لكن النادي يرغب في ضمان التزامه طويل الأمد في أقرب وقت ممكن.

يرى جالاتا سراي إيكاردي قائدا لا غنى عنه في خط الهجوم، وما عجّل بتحركاته لتمديد عقده هو اهتمام أندية أخرى بالتعاقد معه في الشتاء.

على جانب آخر فإن إيكاردي سعيد في إسطنبول، وتشير المؤشرات الأولية إلى أنه منفتح على مناقشة تمديد العقد.

ستحدد الأسابيع المقبلة ما إذا كانت المفاوضات ستتقدم بسلاسة نحو عقد جديد طويل الأمد.