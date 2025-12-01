شهد ملعب مباراة فنربخشة وجالاتا سراي اشتباكات بين الفريقين قبل لحظات قليلة من البدء في المباراة التي تجمع بين الطرفين، في إطار مواجهات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري التركي.

وتعد مباراة الطرفين هي قمة حاسمة، نظرًا للمنافسة الشرسة بينهما على المركز الأول في جدول ترتيب الدوري التركي، حيث يتصدر جالاتا سراي الترتيب برصيد 32 نقطة، في حين يأتي فنربخشة في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

اشتباكات بين لاعبي فنربخشة وجالاتا سراي على أرضية ملعب اللقاء

ودارت مشادات كلامية بين لاعبي فنربخشة وجالاتا سراي قبل بداية اللقاء على أرضية ملعب المباراة، ما أسفر عن اندلاع بعض الاشتباكات بين الفريقين ليسود التوتر أجواء الملعب.

ودخلت قوات الأمن أرضية ملعب اللقاء لفض تلك الاشتباكات، حيث نجحت في ذلك وأبعدت اللاعبين عن بعضهما البعض للحفاظ على الأمن العام، قبل أن ينتقل اللاعبون إلى أماكنهم المحددة لاستكمال عملية الإحماء بشكل طبيعي.

ولم تعد تلك الفوضى هي الأولى من نوعها بالنسبة للمباراة بين الطرفين، حيث سبق ودارت العديد من المشكلات في ديربي تركيا بين فنربخشة وجالاتا سراي سواء قبل اللقاء أو بعده أو خلال الشوط الأول والثاني.

ويأتي جالاتا سراي من خسارة صعبة في مباراته الأخيرة بدوري أبطال أوروبا أمام يونيون سانت جيلواز بهدف نظيف، بينما تعادل فنربخشة بشكل إيجابي بنتيجة 1-1 في مباراته الأخيرة في الدوري الأوروبي أمام فيرينتسفاروشي المجري.