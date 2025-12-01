المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

0 1
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

0 1
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

3 1
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

1 0
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

0 1
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

قبل الديربي.. اشتباكات بين لاعبي فنربخشة وجالاتا سراي على أرضية ملعب اللقاء

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:28 م 01/12/2025
فنربخشة وجالاتا سراي

مباراة فنربخشة وجالاتا سراي

شهد ملعب مباراة فنربخشة وجالاتا سراي اشتباكات بين الفريقين قبل لحظات قليلة من البدء في المباراة التي تجمع بين الطرفين، في إطار مواجهات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري التركي.

وتعد مباراة الطرفين هي قمة حاسمة، نظرًا للمنافسة الشرسة بينهما على المركز الأول في جدول ترتيب الدوري التركي، حيث يتصدر جالاتا سراي الترتيب برصيد 32 نقطة، في حين يأتي فنربخشة في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

اشتباكات بين لاعبي فنربخشة وجالاتا سراي على أرضية ملعب اللقاء

ودارت مشادات كلامية بين لاعبي فنربخشة وجالاتا سراي قبل بداية اللقاء على أرضية ملعب المباراة، ما أسفر عن اندلاع بعض الاشتباكات بين الفريقين ليسود التوتر أجواء الملعب.

ودخلت قوات الأمن أرضية ملعب اللقاء لفض تلك الاشتباكات، حيث نجحت في ذلك وأبعدت اللاعبين عن بعضهما البعض للحفاظ على الأمن العام، قبل أن ينتقل اللاعبون إلى أماكنهم المحددة لاستكمال عملية الإحماء بشكل طبيعي.

ولم تعد تلك الفوضى هي الأولى من نوعها بالنسبة للمباراة بين الطرفين، حيث سبق ودارت العديد من المشكلات في ديربي تركيا بين فنربخشة وجالاتا سراي سواء قبل اللقاء أو بعده أو خلال الشوط الأول والثاني.

ويأتي جالاتا سراي من خسارة صعبة في مباراته الأخيرة بدوري أبطال أوروبا أمام يونيون سانت جيلواز بهدف نظيف، بينما تعادل فنربخشة بشكل إيجابي بنتيجة 1-1 في مباراته الأخيرة في الدوري الأوروبي أمام فيرينتسفاروشي المجري.

مباراة فنربخشة القادمة
الدوري التركي فنربخشة جالاتا سراي ديربي تركيا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

كأس العرب قطر 2025

