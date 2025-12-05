المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: اعتقال 29 لاعبا في الدوري التركي بسبب المراهنات

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:35 م 05/12/2025
جالاتا سراي

جالاتا سري وفنربخشة

كشفت العديد من وسائل الإعلام التركية، عن عملية واسعة النطاق نُفذت صباح الجمعة في إطار التحقيق في المراهنات والتلاعب بنتائج المباريات في تركيا.

وفتح الاتحاد التركي، تحقيقًا واسعًا منذ أكثر من شهر، حول عملية المراهنات التي تتم في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لموقع فوتو ماك التركي، فإنه صدرت عدة أوامر اعتقال بحق 46 مشتبهًا بهم، من بينهم رؤساء أندية ولاعببن، ومن بين جميع المستهدفين من قبل السلطات، تم بالفعل اعتقال 35 شخصًا، من بينهم 29 لاعبًا متورطًا، 27 منهم يُشتبه في مراهنتهم على مباريات فرقهم.

وفقًا للمعلومات الصادرة عن مكتب المدعي العام، يلعب بعضهم في أندية كبرى، ومنهم ميرت هاكان يانداش، لاعب فنربخشة، ويُزعم أنه راهن عبر وسيط، كما أُلقي القبض على ميتيهان بالتاجي، لاعب جالاتا سراي.

 ويُشتبه في أن رئيسَي ناديين، لم يُكشف عن هويتهما، حاولا التأثير على نتيجة مباراة في الدرجة الثالثة خلال موسم 2023-2024.

كما استهدفت العدالة التركية، التي تسعى جاهدةً لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات، لاعبين من درجات أدنى.

وقال إبراهيم حاجي عثمان أوغلو رئيس الاتحاد التركي: "واجبنا هو الارتقاء بكرة القدم التركية إلى مكانتها اللائقة، وتطهيرها من كل شوائبها، وسنفعل ذلك ضمن الإطار الزمني المحدد، وكما ذكرت في بداية خطابي، إذا أردنا كرة قدم تركية نظيفة وأخلاقية، فسنخوض هذه المعركة مع جميع أفراد أسرة كرة القدم، ولذلك، أدعو أنديتنا إلى ذلك".

وأضاف: "بدأنا بالتحقيق مع الحكام. أنا وزملائي في مجلس الإدارة نجري أيضًا تحقيقًا في المؤسسات العامة، وسنقدم تقريرًا للرأي العام قريبًا".

 

تركيا فنربخشة جالاتا سراي المراهنات الاتحاد التركي

