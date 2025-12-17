المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد تراجع فرصه في جالاتا سراي.. أندية إيطالية وإسبانية تراقب إيكاردي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:30 م 17/12/2025
إيكاردي

ماورو إيكاردي

بدأ وكلاء ماورو إيكاردي التحرك رسميًا لاستكشاف إمكانية عودة اللاعب الأرجنتيني إلى الدوري الإيطالي، في ظل تقارير تشير إلى أن موسم 2025-2026 قد يكون الأخير له مع جالاتا سراي.

أندية إيطالية تراقب موقف إيكاردي

بحسب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فقد تم تقديم اسم إيكاردي كخيار للانضمام إلى أندية ميلان وكومو وروما، مع إجراء استفسارات أولية قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير، دون أن تتحول هذه الاتصالات إلى مفاوضات رسمية بعد.

وانضم إيكاردي إلى غلطة سراي في موسم 2022-2023 على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، قبل أن يوقع عقدًا يمتد حتى يونيو 2026.

ومع ذلك، تشير التطورات الحالية إلى احتمالية رحيله عن إسطنبول قبل نهاية العقد.

إلى جانب الاهتمام الإيطالي، يدرس إيكاردي أيضًا الانتقال إلى الدوري الإسباني، حيث أشار موقع ميتري لايف الأرجنتيني إلى متابعة ناديي إلتشي وريال أوفيدو لوضعه.

ويعتبر الانتقال إلى إسبانيا خيارًا مفضلًا لأسباب شخصية، إذ يتيح كلا الناديين للاعب إمكانية الإقامة في مدريد، ما يجعله بديلًا محتملًا إذا لم تتبلور صفقة في إيطاليا خلال يناير.

تراجع دور إيكاردي فيجالاتا سراي

رغم تعافيه من إصابة في الركبة، شهد دور إيكاردي تراجعًا واضحًا بسبب المنافسة داخل الفريق، لا سيما مع وجود فيكتور أوسيمين وليروي ساني، واهتمام النادي بالتعاقد مع مهاجم جديد في يناير، بالإضافة إلى استمرار متابعة أديمولا لوكمان.

وخاض اللاعب الأرجنتيني 21 مباراة هذا الموسم، لكنه لعب 800 دقيقة فقط، وشارك كأساسي في ست مباريات، وسجل خلالها ثمانية أهداف في الدوري التركي الممتاز.

