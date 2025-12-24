المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تقارير: طرابزون يبدأ إجراءات التعاقد مع وسام أبو علي

رائد سمير

كتب - رائد سمير

01:52 م 24/12/2025
وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو

وسام أبو علي - صورة أرشيفية

كشفت تقارير صحفية خارجية عن دخول نادي طرابزون سبور التركي في مفاوضات للتعاقد مع وسام أبو علي، لاعب كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة ديلي ريكورد سبورت التركية أن نادي طرابزون سبور يرغب في التعاقد مع وسام أبو علي، على سبيل الإعارة، خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن طرابزون سبور، الذي يسعى لبناء فريق قادر على المنافسة على الصدارة في النصف الثاني من الموسم، بدأ إجراءات استعارة وسام أبو علي، مؤكدًا أن المهاجم الفلسطيني منفتح على اللعب مع الفريق التركي.

وأتمت الصحيفة: "إدارة نادي طرابزون سبور ترغب في استعارة وسام أبو علي، واللاعب منفتح أيضًا على الانضمام إلى طرابزون سبور، والمفاوضات جارية خلال الفترة الحالية".

وكان وسام أبو علي قد انتقل إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي، قادمًا من الأهلي، في صفقة تُقدر قيمتها بحوالي 7.5 ملايين دولار، بخلاف الإضافات، ونسبة إعادة البيع، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، التي شهدت انتقال محمود حسن تريزيجيه من طرابزون سبور التركي إلى الأحمر.

ولعب أبو علي 5 مباريات فقط في الدوري الأمريكي الممتاز بالموسم الماضي، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، فيما كان قد شارك في 60 مباراة مع الأهلي، سجل خلالهم 38 هدفًا وصنع 10 أهداف.

