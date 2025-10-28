أعلن المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي النصر، التشكيل الذي يبدأ به ضد الاتحاد في كلاسيكو يقام مساء اليوم الثلاثاء ضمن دور الـ16 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي النصر والاتحاد على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: بينتو

الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، إنيجو مارتينيز، أيمن يحيى

الوسط: عبد الله الخيبري، أنجيلو، جواو فيليكس

الهجوم: كينجسلي كومان، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

ويجلس على مقاعد بدلاء النصر: نواف العقيدي، راغد النجار، سلطان الغنام، سالم النجدي، نادر الشراري، عبد الإله العمري، مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، عبد الرحمن غريب، ويسلي، هارون كمارا، محمد مران.

يشار إلى أن الاتحاد يحمل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 بعد الفوز على القادسية في المباراة النهائية.