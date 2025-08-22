المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"شكرا للجماهير على دعمهم".. رسالة النني بعد فوز الجزيرة ضد الشارقة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:09 م 24/08/2025
النني

محمد النني - لاعب الجزيرة الإماراتي

أبدى محمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي، سعادته بتحقيق فريقه للفوز أمام الشارقة في الدوري الإماراتي.

وفاز فريق الجزيرة الإماراتي على الشارقة بنتيجة 1-0، مساء يوم الجمعة الماضي، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإماراتي 2025-26.

وشارك في هذه المباراة المصري محمد النني والقادم من فريق بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية إبراهيم عادل.

وقال النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ثلاث نقاط مذهلة، دعونا نبني على ذلك، شكرًا لجمهورنا، لقد كنتم رائعين، شكرًا لدعمكم، نحن بحاجة إليكم دائمًا".

وشارك النني وإبراهيم عادل في التشكيل الأساسي للجزيرة أمام الشارقة بعدما كانا على مقاعد البدلاء في مواجهة خورفكان بالجولة الأولى.

ويقود الجهاز الفني لفريق 23 عاما تدريب الجزيرة بقيادة حمزة سرار ونيل جون تايلر لحين التعاقد مع مدرب جديد خلفا لحسين عموتة.

وبدأ الجزيرة مشواره في الدوري الإماراتي بالخسارة أمام خورفكان بنتيجة 3-2، بينما انتصر الشارقة على دبا بنتيجة 3-1.

يُشار إلى أن النني لعب في الموسم الماضي مع الجزيرة 33 مباراة بواقع 3000 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد وقدم 3 تمريرات حاسمة.

الدوري الإماراتي الجزيرة الشارقة النني

