تواجد الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل، في تشكيل فريق الجزيرة الإماراتي أمام الوحدة في اللقاء الذي سيقام في بطولة الدوري الإماراتي.

ويلعب الجزيرة مساء اليوم الأربعاء، مع الوحدة ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإماراتي 2025-26.

وبدأ الجزيرة بطولة الدوري بالخسارة من خورفكان بنتيجة 3-2، قبل أن ينتصر على الشارقة بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية، ومن ثم تعادل سلبيا مع النصر وانتصر في الجولة الماضية على بني ياس بنتيجة 4-0.

ويشارك الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل في هذه المباراة، من التشكيل الأساسي، وذلك بعدما وقع عليهما الاختيار من الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الجزيرة.

النني لعب في الموسم الحالي 3 مباريات فقط في الدوري الإماراتي بواقع 162 دقيقة، أما إبراهيم عادل وهي نفس عدد مشاركات اللاعب المنتقل حديثا من نادي بيراميدز، إذ لعب 193 دقيقة حتى الآن.

وجاء تشكيل الجزيرة كالتالي: "علي خصيف، ويليان روشا، عبد الله رمضان، مامادو كوليبالي، إبراهيم عادل، ريتشارد أوكونور، محمد ربيع، محمد النني، رافيل تاجير، برونو كونسيساو، فينسيوس ميلو".

أما على مقاعد البدلاء: "عبد الله الحمادي، ستويان ليكوفيتش، خليفة الحمادي، سيمون بانزا، إلياس الكريمي، نيكولا فوكيتش، جي دي جوسينز، يوسف أحمد المرزوقي، حمدان العامري، كوفي كوبلان، مامادو ندياي، ياسر زهلي".

الجزيرة يدخل هذه المباراة محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإماراتي برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الوحدة في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

يشار إلى أن هذه المرة الثالثة التي يشارك فيها إبراهيم عادل ومحمد النني بشكل أساسي سويا في مباراة بالدوري الإماراتي بعد مواجهتي بني ياس والشارقة.