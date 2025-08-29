المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قرعة دوري المؤتمر.. طريق صعب لكريستال بالاس.. وفيورنتينا يواجه ماينز

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:17 م 29/08/2025
دوري المؤتمر الأوروبي

دوري المؤتمر الأوروبي

أسفرت قرعة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، التي أقيمت مراسمها اليوم الجمعة، في مدينة موناكو الفرنسية، عن مواجهات قوية في مرحلة الدوري.

كريستال بالاس يصطدم بألكمار الهولندي في دوري المؤتمر

وأوقعت القرعة فريق كريستال بالاس في مواجهات قوية، أمام ألكمار الهولندي، ستراسبورج الفرنسي، دينامو كييف الأوكراني، بالإضافة إلى شيلبورن الإيرلندي وأيك لارناكا القبرصي وكوبس كوبيو الفنلندي.

وكان كريستال بالاس قد صعد لبطولة الدوري الأوروبي، لكن بسبب قواعد الملكية المتعددة تم استبعاده، بسبب مشاركة نادي ليون الفرنسي في البطولة، والذي يقع تحت إدارة المالك ذاته جون تيكستور.

رسميًا.. المحكمة الرياضية ترفض استئناف كريستال بالاس وتؤكد مشاركته في دوري المؤتمر الأوروبي

وفي المقابل اصطدم فريق ماينز الألماني لنظيره فيورنتينا الإيطالي، كما سيلتقي مع موستار البوسني، أومونيا نيقوسيا القبرصي، ليخ بوزنان البولندي، روسنبورج النرويجي، سامسون سبور التركي ويونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني.

ويخوض فيورنتينا وصيف البطولة مرتين من قبل، مواجهات آخرى صعبة، حينما يلتقي مع رابيد فيينا النمساوي، آيك أثينا اليوناني ودينامو كييف الأوكراني.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات مرحلة الدوري يوم 2 أكتوبر المقبل، وتختتم البطولة بإقامة النهائي في لايبزيج يوم 7 مايو 2026.

