سلسلة اللا هزيمة مستمرة.. كريستال بالاس يقهر دينامو كييف بدوري المؤتمر الأوروبي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:09 م 02/10/2025
كريستال بالاس

كريستال بالاس

حقق كريستال بالاس الإنجليزي الفوز على دينامو كييف الأوكراني 2-0، اليوم الخميس، في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وحل كريستال بالاس ضيفًا على دينامو كييف ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي.

وتقدم بالاس عن طريق دانييل مونيوز في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميله إيدي نيكيتاه الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وأكمل كريستال بالاس المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه بورنا سوسا في الدقيقة 76.

وخاض كريستال بالاس 19 مباراة متتالية دون هزيمة في جميع المسابقات، وهي أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخه.

رايو فاليكانو ينتصر في دوري المؤتمر

وفي مواجهة أخرى، فاز رايو فاليكانو الإسباني على ضيفه شكينديا المقدوني الشمالي 2-0.

وسجل يوناي لوبيز هدف التقدم لرايو فاليكانو في الدقيقة 28، قبل أن يسجل فران بيريز الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وفي باقي نتائج المباريات، فاز ماينز الألماني على أومونيا نيقوسيا القبرصي 1-0، كما تغلب لوزان السويسري على ضيفه برايدابليك الأيسلندي 3-0.

طالع نتائج دوري المؤتمر الأوروبي من هنا

كريستال بالاس دوري المؤتمر الأوروبي مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

