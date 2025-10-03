أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الحالي 2025-2026.

العاشرة مساء أمس الخميس، شهدت انتهاء آخر مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، حيث أقيمت حوالي 9 مباريات في مختلف ملاعب القارة العجوز.

نتائج مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

وجاءت نتائج مباريات مساء أمس الخميس، في ختام منافسات الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي، على النحو الآتي:

إن كيه تسيليي 3-1 أيك أثينا.

أبيردين 2-3 شاختار دونيتسك.

آيك لارانكا 4-0 الكمار.

فيورنتينا 2-0 سيجما أولوموتس.

ليجا وارسو 0-1 سامسون سبور.

راكوف تشانستوخوفا 2-0 يونيفيرسيتاتيا.

سباراتا براج 4-1 شامروك روفرز.

سلوفان براتيسلافا 1-2 ستراسبورج.

شيلبورن 0-0 هاكين.

