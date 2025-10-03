المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

- -
02:00
السعودية - شباب

السعودية - شباب

الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

انتصار ستراسبورج وسقوط الكمار.. نتائج مباريات الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:12 ص 03/10/2025
ستراسبورج

فريق ستراسبورج الفرنسي

أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الحالي 2025-2026.

العاشرة مساء أمس الخميس، شهدت انتهاء آخر مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، حيث أقيمت حوالي 9 مباريات في مختلف ملاعب القارة العجوز.

نتائج مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

وجاءت نتائج مباريات مساء أمس الخميس، في ختام منافسات الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي، على النحو الآتي:

إن كيه تسيليي 3-1 أيك أثينا.

أبيردين 2-3 شاختار دونيتسك.

آيك لارانكا 4-0 الكمار.

فيورنتينا 2-0 سيجما أولوموتس.

ليجا وارسو 0-1 سامسون سبور.

راكوف تشانستوخوفا 2-0 يونيفيرسيتاتيا.

سباراتا براج 4-1 شامروك روفرز.

سلوفان براتيسلافا 1-2 ستراسبورج.

شيلبورن 0-0 هاكين.

نتائج مباريات دوري المؤتمر الأوروبي الجولة بالكامل من هنا

جدول ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي بعد نهاية الجولة الأولى بالكامل من هنا

ستراسبورج الكمار دوري المؤتمر الأوروبي

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

