المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
18:00
ديكيداها

ديكيداها

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي
نادي باريس

نادي باريس

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دوري المؤتمر الأوروبي.. كريستال بالاس يخسر أمام آيك لارنكا القبرصي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:00 ص 24/10/2025
كريستال بالاس وآيك لاريكا

كريستال بالاس وآيك لاريكا

خسر كريستال بالاس بنتيجة 1-0 أمام آيك لارنكا القبرصي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي.

وأقيمت مباراة كريستال بالاس أمام آيك لارنكا القبرصي، على ملعب سيلهرست، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

واستقبل كريستال بالاس هدفًا في الدقيقة 51 عن طريق رياض باجيش.

وتلقى كريستال بالاس الهزيمة الأوللى له في دوري المؤتمر الأوروبي، حيث إنه كان قد فاز في المباراة الأولى له.

كما أن آيك لارنكا يواصل مفاجآته في دوري المؤتمر هذا الموسم، حيث إنه حقق الفوز الثاني على التوالي له في دور المجموعات.

ورفع لارنكا رصيده من النقاط إلى 6 في المركز الثاني بالتساوي مع فيورنتينا الإيطالي.

بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 3 في المركز السادس عشر.

ويتأهل أول 8 فرق إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، فيما يلعب من المركز التاسع إلى الـ 24 مباراة فاصلة لتحديد الـ 8 فرق الأخرى المتأهلة لنفس الدور.

 

 

كريستال بالاس دوري المؤتمر الأوروبي آيك لارنكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026