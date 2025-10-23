خسر كريستال بالاس بنتيجة 1-0 أمام آيك لارنكا القبرصي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي.

وأقيمت مباراة كريستال بالاس أمام آيك لارنكا القبرصي، على ملعب سيلهرست، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

واستقبل كريستال بالاس هدفًا في الدقيقة 51 عن طريق رياض باجيش.

وتلقى كريستال بالاس الهزيمة الأوللى له في دوري المؤتمر الأوروبي، حيث إنه كان قد فاز في المباراة الأولى له.

كما أن آيك لارنكا يواصل مفاجآته في دوري المؤتمر هذا الموسم، حيث إنه حقق الفوز الثاني على التوالي له في دور المجموعات.

ورفع لارنكا رصيده من النقاط إلى 6 في المركز الثاني بالتساوي مع فيورنتينا الإيطالي.

بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 3 في المركز السادس عشر.

ويتأهل أول 8 فرق إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، فيما يلعب من المركز التاسع إلى الـ 24 مباراة فاصلة لتحديد الـ 8 فرق الأخرى المتأهلة لنفس الدور.