واصل نادي ماينز الألماني عروضه القوية في دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه المثير على ضيفه فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

بدأ الفريق الإيطالي اللقاء بشكل أفضل، وتمكن من التقدم في الدقيقة 16 عبر لاعبه سيمون سوهم، لينهي الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد.

لكن ماينز انتفض في الشوط الثاني، حيث أدرك بينيديكت هوليرباخ التعادل في الدقيقة 68، قبل أن يخطف الكوري الجنوبي لي جانج سونج هدف الفوز الدرامي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

بهذا الانتصار، رفع ماينز رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات محافظًا على العلامة الكاملة، ومتساويًا في الرصيد مع سامسون سبور التركي وتسيليه السلوفيني، بينما تجمّد رصيد فيورنتينا عند 6 نقاط في المركز الخامس.

سامسون سبور يواصل الصدارة.. وشاختار يتقدم

في المقابل، واصل سامسون سبور التركي تربعه على صدارة الترتيب بعد فوزه العريض على ضيفه هامرون سبارتانز المالطي بنتيجة 3-0.

وسجل الثلاثية كل من كارلو هولسي في الدقيقة 18 من صناعة إمري كيلينتش، الذي أضاف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يختتم ماريوس موانديلمادجي الأهداف في الدقيقة 77.

ورفع سامسون سبور رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما بقي الفريق المالطي دون أي نقطة في قاع الترتيب.

باقي نتائج مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

وفي مواجهات أخرى، فاز شاختار دونيتسك الأوكراني على بريذابليك الأيسلندي بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما تعادل آيك آثينا اليوناني مع شامروك روفرز الأيرلندي 1-1، وحسم التعادل السلبي مواجهتي سبارتا براغ مع راكوف تشيستوخوفا وآيك لارنكا مع أبردين.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا