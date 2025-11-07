تألق النجم السنغالي إسماعيل سار وقاد فريقه كريستال بالاس الإنجليزي لتحقيق فوز ثمين بنتيجة 3-1 على حساب ألكمار الهولندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي، في اللقاء الذي أُقيم مساء الخميس في لندن.

وسجل سار هدفين ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة، ويواصل تألقه اللافت في الفترة الأخيرة، بعد أسبوع فقط من ثنائيته أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

بدأ اللقاء بإهدار المهاجم جان فيليب ماتيتا ركلة جزاء مبكرة لأصحاب الأرض، لكن سرعان ما عوض الفريق ذلك عندما افتتح ماكسينس لاكروا التسجيل في الدقيقة الخامسة.

سيطر كريستال بالاس على مجريات اللقاء بشكل كامل، فيما اكتفى ألكمار بالدفاع، قبل أن ينجح سار في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تمريرة رأسية رائعة من لاكروا داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، واصل الجناح السنغالي تألقه، مسجلاً هدفه الثاني ليؤكد تفوق فريقه ويقود كريستال بالاس لانتصار مستحق.

وبذلك رفع سار رصيده إلى 6 أهداف وصناعة هدف واحد في 14 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، ليؤكد أنه أحد أبرز مفاتيح اللعب في تشكيلة بالاس تحت قيادة مدربه.

ويستعد كريستال بالاس لمواجهة برايتون الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط معنويات مرتفعة بعد انتصاره القاري.

نتائج أخرى في دوري المؤتمر الأوروبي

في باقي نتائج الجولة، فاز ستراسبورج الفرنسي على هاكين السويدي بنتيجة 2-1، بينما اكتسح دينامو كييف الأوكراني ضيفه زرينيسكي موستا بسداسية نظيفة، وحقق رايو فاييكانو الإسباني فوزًا مثيرًا على ليخ بوزنان البولندي بنتيجة 3-2.