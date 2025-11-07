المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

- -
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إسماعيل سار يقود كريستال بالاس للفوز على ألكمار بثنائية في دوري المؤتمر

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:09 ص 07/11/2025
كريستال بالاس

كريستال بالاس يفوز على ألكمار

تألق النجم السنغالي إسماعيل سار وقاد فريقه كريستال بالاس الإنجليزي لتحقيق فوز ثمين بنتيجة 3-1 على حساب ألكمار الهولندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي، في اللقاء الذي أُقيم مساء الخميس في لندن.

وسجل سار هدفين ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة، ويواصل تألقه اللافت في الفترة الأخيرة، بعد أسبوع فقط من ثنائيته أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

بدأ اللقاء بإهدار المهاجم جان فيليب ماتيتا ركلة جزاء مبكرة لأصحاب الأرض، لكن سرعان ما عوض الفريق ذلك عندما افتتح ماكسينس لاكروا التسجيل في الدقيقة الخامسة.

سيطر كريستال بالاس على مجريات اللقاء بشكل كامل، فيما اكتفى ألكمار بالدفاع، قبل أن ينجح سار في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تمريرة رأسية رائعة من لاكروا داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، واصل الجناح السنغالي تألقه، مسجلاً هدفه الثاني ليؤكد تفوق فريقه ويقود كريستال بالاس لانتصار مستحق.

وبذلك رفع سار رصيده إلى 6 أهداف وصناعة هدف واحد في 14 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، ليؤكد أنه أحد أبرز مفاتيح اللعب في تشكيلة بالاس تحت قيادة مدربه.

ويستعد كريستال بالاس لمواجهة برايتون الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط معنويات مرتفعة بعد انتصاره القاري.

نتائج أخرى في دوري المؤتمر الأوروبي

في باقي نتائج الجولة، فاز ستراسبورج الفرنسي على هاكين السويدي بنتيجة 2-1، بينما اكتسح دينامو كييف الأوكراني ضيفه زرينيسكي موستا بسداسية نظيفة، وحقق رايو فاييكانو الإسباني فوزًا مثيرًا على ليخ بوزنان البولندي بنتيجة 3-2.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

كريستال بالاس دوري المؤتمر الأوروبي ألكمار كريستال بالاس ضد ألكمار نتائج دوري المؤتمر الأوروبي مباريات دوري المؤتمر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026