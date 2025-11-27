المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري المؤتمر الأوروبي.. ألكمار يهزم شيلبورن وسقوط رايو فاليكانو ودينامو كييف

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:55 م 27/11/2025
ألكمار

ألكمار

انتزع فريق ألكمار الهولندي فوزًا ثمينًا أمام شيلبورن الأيرلندي، بهدف دون رد، فيما تغلب سلوفان براتيسلافا السلوفاكي على رايو فاليكانو الإسباني، بهدفين لهدف، في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتقام اليوم الخميس، منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2025-2026، حيث تدور فعاليات 18 مباراة، مساء اليوم.

نتائج مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

انتصر زرينيسكي موستار البوسني على هاكين السويدي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي، على ملعب "HŠK Zrinjski".

وسقط رايو فاليكانو الإسباني في فخ الخسارة أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، بنتيجة (2-1)، في رابع جولات دوري المؤتمر الأوروبي، على ملعب "تيهيلنه بوله".

وانتصر ليج بوزنان البولندي على لوزان السويسري، بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من دوري المؤتمر، على ملعب "مييجيسكي".

وفاز أي زد ألكمار الهولندي على شيلبورن الهولندي، بهدف دون رد، على ملعب "آفاس" في الجولة الرابعة من المسابقة الأوروبية.

واكتسح راكوف تشيستوخوفا البولندي على رابيد فيينا النمساوي، برباعية مقابل هدف، على ملعب "Zagłębiowski Park Sportowy" في الجولة الرابعة لدوري المؤتمر.

وحقق سيغما أولوموتس التشيكي فوزًا هامًا على منافسه تسيليي، بهدفين لهدف، في الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي، على ملعب "أندروف".

وسقط دينامو كييف الأوكراني في فخ الخسارة أمام أمونيا القبرصي، بنتيجة (2-0)، في الجولة الرابعة من المسابقة الأوروبية، على ملعب "جي إس بي".

وأخيرًا، تغلب يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني على ماينز الألماني، بهدف دون رد، في الجولة الرابعة لدوري المؤتمر، على ملعب إيون أوبليمنكو.

دينامو كييف رايو فاليكانو دوري المؤتمر الأوروبي ألكمار رابيد فيينا

