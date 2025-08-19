أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن موعد بدء مراسم قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد "2025-2026".

وتستعد أوروبا لاستقبال الموسم رقم 71 من البطولة القارية والرابع والثلاثين منذ تغييرها إلى المسمى الحالي (دوري أبطال أوروبا).

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

تستضيف موناكو قرعة مرحلة الدوري في التشامبيونزليج يوم 28 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم القرعة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

نظام دوري أبطال أوروبا

يقام الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا "مرحلة الدوري" بمشاركة 36 فريقًا في مجموعة واحدة، لكن ذلك لا يعني أن جميعها ستواجه بعضها البعض، إذ أجرى "يويفا" قرعة تتضمن خوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، على أن تكون 4 مباريات منها داخل أرضه و4 خارجها.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز من 1 حتى 8 مباشرة إلى ثمن النهائي، على أن تخوض الفرق من 9-16 مباراة فاصلة -يتم تحديدها بالقرعة- ضد الفرق من 16-24، من أجل إكمال دور الـ16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب، إذ تلتقي الفرق فيه ذهابًا وإيابًا كما هو المتبع في النظام القديم لدوري أبطال أوروبا، وصولًا إلى المباراة النهائية.

النداء الأخير للحاق بالكبار.. كل ما تريد معرفته عن دوري أبطال أوروبا 2025-2026

المتأهلون إلى محموعات الأبطال بعد نهاية الموسم الماضي

إنجلترا: ليفربول، أرسنال، مانشستر سيتي، تشيلسي، توتنهام، نيوكاسل

إسبانيا: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، أتلتيك بلباو، فياريال

إيطاليا: نابولي، إنتر، أتالانتا، يوفنتوس

ألمانيا: بايرن ميونخ، باير ليفركوزن، آينتراخت فرانكفورت، دورتموند

فرنسا: باريس سان جيرمان، مارسيليا، موناكو

هولندا: آيندهوفن، أياكس

البرتغال: سبورتنج لشبونة

بلجيكا: روايال سان جيلواز

تركيا: جالاتا سراي

التشيك: سلافيا براها

اليونان: أولمبياكوس

وسينضم إلى هؤلاء 7 فرق من خلال التصفيات التمهيدية التي وصلت إلى المحطة الأخيرة.

